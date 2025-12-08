Novo hospital em Pinhais amplia atendimento na região metropolitana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo hospital e maternidade foi inaugurado nesta segunda-feira (8/12) em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco, fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP), recebeu investimento de R$ 126 milhões e conta com 90 leitos, sendo 20 de UTI, divididos igualmente entre adultos e recém-nascidos.

A nova unidade de saúde, com 13 mil m² de área construída, é dedicada 100% ao atendimento pelo SUS, com foco principal na saúde materno-infantil. O hospital já está em funcionamento, tendo realizado 156 atendimentos a gestantes e registrado o nascimento de 14 crianças.

A estrutura inclui centro cirúrgico com salas obstétricas, leitos de recuperação pós-anestésica, centro de partos normais, pronto-socorro obstétrico e ambulatório de obstetrícia. O objetivo é desafogar a demanda na capital paranaense e atender também a população de municípios vizinhos, como Piraquara.

O projeto contou com recursos do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e New Development Bank (NDB), além de contrapartida da Prefeitura de Pinhais.

Segundo autoridades presentes na inauguração, o novo hospital faz parte de uma estratégia de descentralização dos atendimentos de saúde no Paraná. Além desta unidade, estão previstos novos hospitais em São José dos Pinhais e Colombo, enquanto Rio Branco do Sul já inaugurou uma nova unidade e Fazenda Rio Grande ampliou seu hospital existente.