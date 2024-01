Mudas gratuitas a apenas um clique: conheça o app do IAT Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT) ampliou as ferramentas tecnológicas para a solicitação de mudas nativas produzidas pelos 19 viveiros florestais vinculados ao órgão ambiental. A partir desta quinta-feira (04), o aplicativo Paraná Mais Verde está disponível na App Store, loja de apps para usuários de aparelhos eletrônicos com o sistema IOS (iPhone).

A plataforma, que até então funcionava apenas em equipamentos com o sistema Android, foi desenvolvido para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de requisição de mudas e também colaborar com informações sobre as mudas ofertadas pelo IAT, como a identificação precisa e as características da espécie.

Há, ainda, a possibilidade de realizar o compartilhamento do plantio com os demais usuários do aplicativo por meio da localização e de imagens. Ao acessar a cartilha de usuário, você terá passo a passo de como usar da melhor forma o aplicativo.

Para baixar, clique AQUI, ou pesquise por Paraná Mais Verde – IATPR na App Store. O aplicativo é gratuito.

Como solicitar

Ao fazer o pedido para até 100 mudas/ano, o requerimento é aprovado automaticamente e as plantas poderão ser retiradas diretamente no viveiro escolhido. Basta ligar para a unidade do IAT para agendar quando buscar.

Para mais de 100 mudas, o requerimento seguirá para análise e aprovação de um técnico do IAT. O requerente poderá acompanhar a solicitação e será informado quando for aprovada. Após a liberação, pegará as mudas no viveiro selecionado.

É possível, também, registrar a solicitação através do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) por meio do endereço www.sga.pr.gov.br.

Após a solicitação, o pedido passará por uma análise do IAT. Caso seja aprovado, será encaminhado um e-mail ao requerente, com as informações do local de retirada das mudas e a documentação necessária.

Estrutura

O IAT é responsável pela coleta, armazenamento e distribuição de sementes, bem como produção das mudas e sua disponibilização gratuita à população. Para isso, conta com a atuação de dois laboratórios de sementes – em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba) e em Engenheiro Beltrão (Centro-Oeste). Eles auxiliam no abastecimento dos 19 Viveiros Florestais do IAT para a produção de mais de 100 espécies florestais nativas, sendo 25 delas consideradas ameaçadas de extinção.

Os viveiros estão localizados em São José dos Pinhais, Engenheiro Beltrão, Salgado Filho, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Fernandes Pinheiro, Ivaiporã, Jacarezinho, Morretes, Ibiporã, Mandaguari, Pato Branco, Paulo Frontin, Pitanga, Paranavaí, Tibagi, Toledo e Umuarama.

