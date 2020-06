*** Vai ter lockdown no Paraná a partir de 1° de julho? Leia mais!

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) ajuizou uma ação contra o Estado do Paraná para que a reabertura e funcionamento do comércio e atividades não essenciais seja invalidada durante a pandemia do novo coronavírus. O pedido do MP-PR é para que todos os eventos religiosos sejam suspensos, assim como a obrigação do governo do Paraná adotar medidas restritivas para evitar qualquer tipo de aglomeração.

Além disso, a ação pede que o lockdown seja implantado nas macrorregiões do Oeste e Leste paranaense para evitar o colapso do sistema de saúde. Em vigor desde o último dia 22, um decreto do governador Ratinho Junior determinou restrições para a venda de bebidas alcóolicas, entre outras medidas.

A ação civil do MP-PR, feita de forma composta pelas promotorias de Proteção à Saúde Pública de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, será analisada pelo Tribunal de Justiça do Paraná.

“Seja determinado ao Estado do Paraná a obrigação de adotar medidas restritivas harmonizáveis com o atual momento pandêmico – dentre as quais o denominado lockdown (restrição total às atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde), senão em todo, em algumas regiões do território paranaense -, capazes de assegurar que os imprescindíveis distanciamentos e isolamentos sociais afetos a este período resultem efetivamente observados, sob pena de não apenas continuarmos com o manifesto aumento de pessoas diagnosticadas, mas também de óbitos decorrentes da referida doença, além de rumarmos ao inevitável colapso da rede de saúde (pública e privada)”, diz o trecho da ação.

Os casos de covid-19 dispararam no Paraná após a reabertura do comércio, no início de junho. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde do estado, divulgada no domingo (28), são 20.516 casos confirmados e 586 mortes por coronavírus.