O presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Camilo Turmina, pede para que a população denuncie estabelecimentos comerciais que funcionem fora do horário permitido pelo protocolo da bandeira laranja, entre 10h e 16h. A declaração em entrevista ao jornal Meio-Dia Paraná, na RPC, sexta-feira (26), surgiu após a secretária de saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, afirmar que muitos estabelecimentos fazem os funcionários entrarem mais cedo no trabalho.

O funcionamento dos estabelecimentos comerciais fora do horário estabelecido pelo decreto preocupa, pois Curitiba pode ter o pico do coronavírus nas próximas semanas. A covid-19 já causou 140 mortes em Curitiba e infectou pelo menos 4.285 pessoas, segundo boletim mais recente da doença, de domingo (28). Além disso, a taxa de ocupação das UTIs de covid-19 na capital, que está em 81%, preocupa. Domingo, as UTIs dos hospitais Cruz Vermelha, Erasto Gaertner e Santa Casa alcançaram lotação máxima.

Segundo a secretária, o decreto desenvolvido em parceria com a região metropolitana de Curitiba foi criado para reduzir o horário de atividades comerciais e prestação de serviços. “Queremos baixar o fluxo de pessoas no mesmo horário. Soube infelizmente que o comércio, embora mudamos, faz o funcionário chegarem mais cedo”, disse a secretária.

Portanto, quem presenciar estabelecimentos comerciais descritos no decreto funcionando fora dos horários permitidos pode denunciar, conforme explicou Camilo Turmina. “É uma minoria de empresários que insiste achando que vai vender mais em um horário diferente. O consumidor também sabe disso”, disse. Denuncie para o telefone 156, tire fotos. Existe nosso site para denúncias e também WhatsApp“, disse Turmina em entrevista ao Meio Dia Paraná, na RMC.

Turmina também pede para que os consumidores não não comprem destes locais que não estão respeitando as regras. Sexta-feira (26), a prefeitura interditou 46 estabelecimentos que não seguiam as regras do protocolo de prevenção da covid-19.

Pandemia avança em Curitiba

Lembrando que Curitiba, que estava em uma situação relativamente confortável nas ultimas semanas, passou a sofrer as consequências de um afrouxamento do isolamento social.