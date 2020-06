Quarenta e seis estabelecimentos foram interditados apenas nesta sexta-feira (26) pela prefeitura de Curitiba. A fiscalização foi atrás de locais que descumpriam protocolos sanitários e normas estabelecidas pela cidade, que segue na bandeira laranja no protocolo contra o coronavírus.

Foram vistoriados 83 estabelecimentos, sendo que 46 sofreram as consequência do não cumprimento das normas. A preocupação com aglomerações á grande, já que Curitiba teve um grande aumento nos casos nos últimos dez dias.

Desse total, 42 locais foram interditados durante o dia por descumprirem o decreto 810/2020 e realizadas nove notificações por comércio. Dezoito estabelecimentos foram notificados pode desobedecer a resolução 1/2020.

Durante a noite a Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), em parceria com a Polícia Militar, fez quatro notificações e interditou outros quatro locais, do setor de bares, lanchonetes e restaurantes. Além deste ramo a fiscalização ocorreu em estabelecimento dos setores como academias, comércio varejista de material de construção, vestuário, eletroeletrônicos, brinquedos, móveis, salão de cabeleireiro, lojas de tintas, padarias e mercados.

Jussara Policeno, diretora do Departamento de Fiscalização da prefeitura, explica que tais atividades em funcionamento devem atender integralmente à resolução 01/2020, de saúde sanitária, que prevê o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e a proibição de aglomeração, organizando espaços de 1,5 metro entre as pessoas.

Bares, lanchonetes e restaurantes foram alvos da ação da prefeitura nesta sexta-feira. Foto: Divulgação/SMCS.

Fiscalizações seguem!

A ação ocorreu em estabelecimentos dos bairros Água Verde, Alto da XV, Bairro Alto, Bigorrilho, Boqueirão, Hauer, Jardim das Américas, Pinheirinho, Portão, Rebouças, São Francisco, Sítio Cercado, Tatuquara e Tingui. As ações de fiscalização seguem neste sábado (27/6) e domingo (28/6).

Como denunciar

A população pode denunciar o funcionamento irregular de estabelecimentos pela central telefônica 156. Ou pelo canal de denúncias criado pela Polícia Militar, no aplicativo 190 PR.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?