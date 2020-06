Com mais 153 resultados positivos, Curitiba ultrapassou a marca de quatro mil casos de novo coronavírus nesta sexta-feira (26), com exatos 4.101 infectados desde o início da pandemia. Na capital, mais quatro mortes também foram confirmadas, elevando para 127 o total de óbitos em decorrência da doença. E apesar de ter enfrentado dias difíceis com a escalada da covid-19, Curitiba manteve para a próxima semana a bandeira laranja do protocolo de combate à doença.

Nesta sexta-feira, o número divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde que também chama a atenção é o de pacientes com diagnóstico de covid-19 internados em hospitais públicos e particulares da cidade – ao todo são 315 pessoas hospitalizadas, 101 delas em unidades de terapia intensiva (UTI). A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 da rede SUS é de 77% atualmente.

Entre os mortos, perderam a batalha para o novo coronavírus dois homens que tinham 64 e 76 anos de idade e duas mulheres, com 76 e 88 anos. Três deles morreram na quinta-feira (25) e um dos óbitos, de um dos pacientes do sexo masculino, ocorreu fora de Curitiba no dia 9 de junho e entrou para a estatística da covid-19 na capital nesta sexta-feira. Além da idade como fator de risco para complicações, todos os idosos ainda tinham outras doenças crônicas.

Em Curitiba, além das 127 mortes ocorridas após a contaminação com o novo coronavírus, outros 429 falecimentos suspeitos foram investigados e descartados, e sete mortes ainda aguardam o resultado dos exames.

Recuperados e casos descartados

Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela SMS nesta tarde, 2.331 curitibanos e moradores da cidade estão recuperados, sem sintomas há mais de três dias e livres do isolamento domiciliar. Mas, 497 pessoas com sintomas respiratórios ainda são acompanhadas pelas autoridades de saúde. Outras 2.853 suspeitas de infecção pela covid-19 foram descartadas.

Gráficos mostram o avanço da covid-19

Assista à live com o boletim desta sexta

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sônia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Friday, June 26, 2020

Coronavírus no Brasil

