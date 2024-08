Menino desaparece no Paraná e bombeiros usam tecnologia em buscas; Cadê o Arthur?

Uma criança de dois anos e dois meses desapareceu na tarde de sexta-feira (16) na área rural de Cambira, na região norte do Paraná. O Corpo de Bombeiros estão utilizando drones, helicóptero e cães farejadores para tentar localizar o menino Arthur.

De acordo com informações dos Bombeiros, a criança estava brincando no quintal do sítio da família, quando no fim da tarde desapareceu. A área em que as buscas ocorrem é de mata densa e os trabalhos foram iniciados ainda na noite de sexta.

Uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) está se descolando de Curitiba para Cambira (PR) para ajudar outras autoridades.

A Polícia Militar divulgou a imagem com foto da criança que estava de camiseta preta e shorts jeans. Quem tiver informações, deve entrar em contato pelo número de telefone 190.

