Criança que sumiu no Paraná é encontrada após marcas deixadas no chão

Depois de quase 40 horas, Arthur de 2 anos de idade, foi encontrado em Cambira, no Norte do Paraná. Desaparecido desde a sexta-feira (16), uma força tarefa de autoridades policiais estava na região na busca pela criança que foi localizada perto do local onde tinha sido visto pela última vez.

Segundo a polícia, Arthur brincava no quintal da residência da família, na área rural de Cambira, quando desapareceu. As forças de segurança iniciaram as buscas via terrestre, com patrulhamento e auxílio de cães, e também via aérea, com dois drones e helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA).

No sábado (17), uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), do Corpo de Bombeiros, composta por oito militares e dois cães de busca, foram enviados para auxiliar na operação.

Na manhã de domingo (18), as buscas foram retomadas e foram encontradas mais pegadas na mesma região. Todas as equipes atuaram na área até a localização do menino e finalização da operação.

“Uma imensa gratidão a Deus, uma alegria indescritível encontrar uma criança em perfeito estado, sem nenhum arranhão. Ele estava com muita sede, tanto que tomou uma garrafa inteira, e estar nesse momento não tem preço. É uma emoção que foi diferente”, disse a 3º sargento Ludielen Forte.

Como foi o resgate da criança no Paraná?

“Foi um trabalho intenso e integrado entre as forças que resultou em êxito e na localização do menino com vida. A rápida comunicação da família com a polícia também colaborou para que conseguíssemos agir desde cedo e garantir a localização dele o mais rápido possível”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Arthur foi encontrado em uma área de mata próximo da localidade onde havia sido visto pela última vez. “No começo da tarde, uma equipe de Apucarana o localizou. Ele está em observação no hospital e deverá passar por exames, mas está muito bem pelas duas noites que passou na mata”, explicou o comandante do GOST, major Ícaro Gabriel.

