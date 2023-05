A cidade de Matinhos, conhecida como “a namoradinha do Paraná”, completa 56 anos no próximo dia 12 de junho. Neste sábado (3) começa uma semana inteira de comemorações pelo aniversário, que incluem shows nacionais, muita gastronomia local, feiras de artesanato e atrações para toda a família. A festa será muma estrutura montada próximo à rotatória da Avenida Curitiba.

A festa começa no dia 3 (sábado), com show do Trio Parada Dura, e no dia seguinte, domingo (4), tem a apresentação do Roupa Nova. A semana de shows tem ainda na segunda a dupla Álvaro e Daniel, o cantor Israel Salazar na terça-feira e o grupo gauchesco Talagaço na quarta (7).

+ Viu essa? Mega calçadão vai cortar toda a orla de Matinhos após obra de revitalização; veja o vídeo!

Nos dias 8 (quinta-feira) e 9 (sexta-feira), é a vez do samba e do pagode com os shows do grupo Jeito Moleque na quinta e com Alexandre Pires na sexta. Já no sábado a animação fica por conta da dupla Jeann e Julio e no domingo quem fecha a maratona de shows nacionais é a dupla Munhoz e Mariano.

Mas a festa não para ali. E no dia 12 (segunda-feira), aniversário da cidade, acontece o evento cívico, com a presença de autoridades. O evento está marcado para ter início às 8h. Todos os shows nacionais serão abertos por apresentações de artistas locais.

+ Leia mais: Vídeo! Veja Orla de Matinhos antes e depois das obras e engorda da faixa de areia

Durante todos os dias, haverá circo com quatro apresentações diárias, a partir das 13h30 – a tenda do circo comporta 1000 pessoas por espetáculo. No dia 11, uma das atrações será a Corrida dos Namorados, a partir das 9h, na Avenida Atlântica. A prova é uma iniciativa das Secretarias de Educação e de Turismo, com realização da ACIMA, a Associação Comercial de Matinhos.

