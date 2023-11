O deputado estadual Goura (PDT) e sua equipe desenvolveram um mapa ilustrado e guia de serviços para divulgar as belezas do litoral do Paraná. O produto tem por objetivo chamar a atenção para o Projeto de Lei 138/2021 que estabelece as diretrizes sobre o Turismo de Base Comunitária no Paraná.

O mapa ajuda a revelar as surpresas, os vilarejos, ilhas, comunidades tradicionais e belezas naturais do nosso litoral, especialmente nas regiões de Guaraqueçaba, Superagui e imediações. Também foi divulgado um guia de serviços onde constam contatos de táxi náutico, de comunidades tradicionais e grupos de fandango, de espaços culturais e de hospedagem e alimentação.

“Com este projeto de lei queremos incentivar uma política pública de turismo que envolva ativamente as comunidades”, disse. “O mapa turístico vai ao encontro dos objetivos do PL.”

A iniciativa de produzir o mapa turístico do litoral norte do Paraná contou com o apoio da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e da Prefeitura de Guaraqueçaba. A ilustração do mapa é de Felipe Mayerle. O guia de serviços pode ser acessado pelo QR Code disposto no lado esquerdo do mapa, que pode ser consultado no arquivo a seguir:

“O nosso litoral norte está no coração da Grande Reserva Mata Atlântica, que é uma região rica em biodiversidade, história, cultura e belezas naturais. Por isso, esse mapa e o guia de serviços serão muito úteis para fomentar o Turismo de Base Comunitária (TBC) nessa região tão incrível e pouco conhecida dos turistas e viajantes”, disse Goura.

“Estamos falando de locais onde há comunidades históricas e que, na maior parte das vezes, não são ouvidas nesse processo, não são respeitadas”, afirmou o deputado.

Coautores do PL 138/2021

O PL 138/2021 recebeu apoio das deputadas Mabel Canto (PSDB), Cristina Silvestri (PSDB) e Luciana Rafagnin (PT), dos deputados Arilson Chiorato (PT), Delegado Jacovós (PL), Professor Lemos (PT) e Tercílio Turini (PSD), além dos ex-deputados Soldado Fruet, Nelson Luersen e Delegado Fernando Martins, como coautores.

Goura destacou que o mapa e o guia pretendem fortalecer um turismo que vai muito além dos pontos turísticos famosos e que o Turismo de Base Comunitária pode ser um grande aliado porque é uma atividade que pode contribuir para o desenvolvimento local e para a geração de renda.

“O Turismo de Base Comunitária (TBC) contribui para atividade socioeconômica, a política e a emancipação de povos e comunidades tradicionais por meio da valorização cultural, conservação ambiental, geração de emprego, renda e inclusão social. O mapa e o guia que produzimos, com a ajuda dos apoiadores, vai contribuir para isso”, disse Goura.

Goura disse que é preciso valorizar e fortalecer um modelo de desenvolvimento realmente sustentável e estabelecer políticas públicas de respeito ao ser humano, à terra, à água e à vida. “Nesse modelo de turismo comunitário, os trabalhadores são atores sociais locais que assumem papel ativo na organização da oferta de produtos e serviços em destinos turísticos.”

Para Andréia Moreira Dias, proprietária da Pousada Paraíso, em Superagui, o mapa e o guia vão ser muito importantes para ajudar na divulgação das atrações naturais e o que a comunidade oferece de serviços aos turistas.

“O mapa ficou muito legal. Vai ser bom para os turistas e para nós moradores também, que vamos poder conhecer outras atrações do nosso litoral”, disse Andréia. “O guia também porque tem os telefones e contatos das pousadas, táxis náuticos e restaurantes. Esse material precisa ser divulgado”, disse ela.

Para o responsável pelo Projeto Siri Guaçu, de turismo de base comunitária, Nide Peniche, a iniciativa de criar e divulgar o mapa e o guia de serviços vai promover as atrações na região do litoral norte do Paraná.

“É importante para nós e o mapa ficou bem detalhado com o que temos no município, como as comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, que também podem se beneficiar com o turismo. O guia com o QR Code vai facilitas ainda mais as pessoas contratarem os serviços oferecidos”, destacou Nide.

