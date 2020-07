O Paraná computou 2.066 novos casos de Covid-19 e 59 novos óbitos pela doença nas últimas 24 horas, de acordo com números da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgados nesta quinta-feira (23). Com isso, o estado chega a 61.335 infecções e 1.526 mortes desde o início da pandemia.

O número de recuperados soma 24.651 pessoas, mas outras 9.267 ocorrências suspeitas estão sob investigação. Ainda de acordo com os dados, a ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para a Covid está em 76% no estado, com a região Leste (que inclui a capital, Curitiba), em situação mais crítica: 87% desses leitos estão ocupados.

As vítimas apontadas no boletim são 31 mulheres e 28 homens, com idades variando de 31 a 98 anos, e que faleceram entre 5 e 23 de julho. Confira abaixo, a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.