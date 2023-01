O Paraná receberá 80 voos extras da Latam para atender a demanda do carnaval de 2023. Na comparação com fevereiro de 2022, a companhia aérea terá no mesmo mês deste ano a ampliação das rotas do aeroporto de Curitiba para São Paulo/Guarulhos (31 para 47 voos semanais) e São Paulo/Congonhas (39 para 53 voos semanais).

No aeroporto de Londrina, o incremento será observado na rota para São Paulo/Guarulhos (10 para 19 voos semanais). A partir de Foz do Iguaçu, a empresa acrescentará mais voos para São Paulo/Congonhas (8 para 17 voos semanais) e Brasília (3 para 6 voos semanais).

+ Leia mais: Seis apostas da região de Curitiba quase levam a Mega-Sena

A empresa aérea também opera em Maringá e Cascavel (inaugurado em julho de 2023), ambos destinos com voos diários para São Paulo/Guarulhos.