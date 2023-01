Seis apostas feitas na região de Curitiba “rasparam” o prêmio máximo e milionário do concurso 2557 da Mega-Sena, sorteada no sábado (21) pela Caixa, em São Paulo. O prêmio era de quase R$ 51 milhões, mas quem acertou cinco números, como estes paranaenses, vai ficar com “apenas” R$ 20.176,41, o que para quem apostou apenas R$ 4,5 é uma bela bolada.

>>> Clique aqui para ver o resultado da Mega-Sena 2557.

As apostas foram feitas em Campo Largo (Lotérica Jacaré), Colombo (Loterias Fique Rico), Contenda (Lotérica Sol Nascente), Curitiba (Morumby Loterias), Lapa (Loterias Colette), São José dos Pinhais (Loterias São José).

Em outras cidades do Paraná foram 16 quinas premiadas. Em todo Brasil, foram 261 apostadores a acertar a quina da Mega-Sena 2557.

No próximo sorteio, o prêmio principal para quem acertar seis dezenas vai a R$ 63 milhões. Para apostar basta ir a uma das lotéricas da Caixa espalhadas em todo o Brasil, ou pelo portal Loterias Online da Caixa. A posta simples custa R$ 4,50.