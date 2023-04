Ladrões explodem agência bancária no Paraná; veja o vídeo do “recolhe”

Mais uma agência bancária do Paraná foi alvo de assaltantes na madrugada desta sexta-feira (21). Depois da ocorrência em Antonina, Litoral do Paraná, que travou a BR-277, dessa vez a ação dos suspeitos ocorreu em Nova Santa Rosa, no oeste do Estado. Os criminosos explodiram uma agência bancária do Sicoob.

Segundo informações Polícia Militar (PM), eram pelo menos três pessoas armadas envolvidas na ocorrência. As armas eram, possivelmente, fuzis. A ação foi por volta das 3h30. Ninguém ficou ferido, mas o barulho da explosão pode ser ouvido a distância.

De acordo com informações repassadas ao portal G1 Paraná, os suspeitos usaram explosivos para arrombar caixas eletrônicos do banco. Até por volta das 11h desta sexta, ainda não havia confirmação se eles conseguiram levar algum dinheiro.

Na fuga, os criminosos usaram um carro que seria do modelo Gol, branco. A polícia realizou buscas pela região e localizou um veículo semelhante incendiado, em um local chamado por populares de Curva da Onça, no distrito de Santa Rita do Oeste, na cidade de Terra Roxa.

Em nota ao G1 Paraná, o Sicoob lamentou a situação e afirmou que vai auxiliar as autoridades na investigação. Disse,também, que a unidade está com atendimento suspenso e que clientes podem buscar a unidade de Marechal Cândido Rondon ou os canais digitais do banco.

A área foi isolada e deve passar por perícia ainda nesta sexta-feira. Equipes da PM e da Polícia Civil também trabalham no local.

