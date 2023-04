Sob alerta de declínio acentuado de temperatura, Curitiba registrou na madrugada desta sexta-feira (21) a menor temperatura de 2023. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento ambiental do Paraná (Simepar), a capital registrou 8,8°C, tornando-se a noite mais fria de 2023. Na região Sul do estado, em General Carneiro, os termômetros registraram 0,3°C.

Não houve registro de geada em Curitiba.

Na sexta-feira o tempo segue estável no Paraná. O frio perde intensidade em parte do Estado, entre as áreas mais ao norte e oeste. No entanto, a tendência é de temperaturas ainda baixas entre o centro e leste do Estado. Predomínio de sol ao longo do dia. A partir da noite a nebulosidade aumenta entre a RMC e o Litoral.

