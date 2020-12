As medidas restritivas para desacelerar a transmissão do coronavírus surtiram efeito no sistema de saúde. Pelo menos no atendimento médico de traumas como acidentes de trânsito e brigas, possibilitando a liberação de alguns leitos para o tratamento da covid-19 no Paraná.

Juntas, as ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tiveram queda de aproximadamente 20% de ocorrências de traumas em Curitiba e região metropolitana no último fim de semana. Só o Siate, cujo socorro feito pelo Corpo de Bombeiros é praticamente exclusivo de traumas, a queda foi de 15%.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), domingo (6) o Paraná alcançou 56% de isolamento social da população – desde agosto o índice não ficava acima de 50%. No sábado (5), o isolamento no estado foi de 42,6%. A medição foi feita pelo In Loco, empresa que faz o cálculo a partir de dados anônimos de localização. No Brasil, a média de isolamento domingo foi de 49,1%.

“Temos que diminuir cada vez mais o grande volume de traumas de acidentes de trânsito e brigas para podermos ceder mais leitos para tratamento da covid-19 nos hospitais. Não dá para instalar beliches nos leitos”, comentou semana passada o diretor de Gestão em Saúde da Sesa, o médico Vinícius Filipak.

Toque de recolher no Paraná está em vigor

Desde a semana passada estão em vigor no Paraná o toque de recolher e a proibição da venda e consumo de bebida alcoólica em público das 23h às 5h do dia seguinte. Ao assinar ambos os decretos, o governador Ratinho Jr (PSD) foi enfático ao afirmar que era necessário baixar a circulação de pessoas não só para reduzir a transmissão da covid-19 mas também para diminuir as ocorrências de acidentes de trânsito e outras ocorrências, como brigas, que sobrecarregam o sistema de saúde.

Além disso, Curitiba e região metropolitana estão sob bandeira laranja de alerta de contágio. Na Capital, bares e casas noturnas estão proibidos de abrir desde o dia 27 de novembro.

Quarta-feira (9), o Paraná chegou a 311.083 infectados e 6.550 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia em março. A taxa de ocupação das UTIs exclusivas para coronavírus no estado está em 88% – apenas 132 vagas do total de 1.090 estão disponíveis.