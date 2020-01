Um iate pegou fogo na tarde desta segunda-feira (6) na Baía de Guaratuba, no Litoral do Paraná, e o Corpo de Bombeiros teve trabalho para conter as chamas. Dois marinheiros que estavam na embarcação pularam na água para escapar do fogo, mas não se feriram.

A ocorrência foi registrada por volta das 15h15, nas proximidades do Iate de Guaratuba, na Avenida Ayrton Cornelsen. O barco ficou completamente destruído.

Segundo os Bombeiros, os dois homens que estavam no barco não souberam explicar como o fogo começou. O acidente foi próximo ao trecho chamado de baixio da baía. A intensidade da labareda chamou a atenção de quem estava próximo do local, que também fica próximo do Quartel dos Bombeiros.

Uma embarcação de socorro foi enviada para fazer o trabalho de controle do fogo. Ainda segundo as primeiras informações dos Bombeiros, o barco pertenceria ao Iate de Guaratuba. Os danos foram materiais.

Não há detalhes sobre o percurso que o barco estava fazendo no momento da ocorrência. O acidente será investigado.