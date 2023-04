Um homem de 37 anos, suspeito de ter praticado estupro contra uma menina de 4 anos de idade, no ano de 2015, teve a identidade revelada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Trata-se de Alessandro dos Santos, crime ocorrido em Imbituva, na região dos Campos Gerais. O rapaz encontra-se foragido.

Segundo investigação, a criança costumava brincar com o filho do suspeito. O investigado passou a mão nas partes íntimas da menina e mostrou o órgão genital.

“Na data do crime, o homem ainda pediu para que em uma próxima vez a menina fosse até o local de vestido. O suspeito prometeu que daria uma boneca para a menina se ela não contasse para ninguém”, disse o delegado Thiago Andrade.

Ajude a Polícia

Na tentativa de localizar Alessandro, a Polícia Civil pede o apoio da população paranaense. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, 181, do Disque-Denúncia ou (42) 3436-1177, diretamente à equipe de investigação.

