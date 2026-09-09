Homem confessa que matou filha de 5 anos para se vingar da ex-mulher no Paraná

Um homem foi preso após asfixiar e matar a própria filha, de apenas 5 anos, na cidade de Ramilândia, no oeste paranaense. Em depoimento, o suspeito confessou o crime e afirmou que tirou a vida da criança de forma intencional para atingir a mãe da menina.

Segundo relato de autoridades envolvidas no caso, a menina foi encontrada morta pela avó paterna, que percebeu marcas e sinais de asfixia na região do pescoço. Antes de encontrar a neta, a mulher havia saído de casa para ir ao supermercado e deixado a criança dormindo em um dos quartos.

O 2º tenente Rafael de Jesus, da Polícia Militar, disse que a avó relatou que o filho já apresentava comportamento alterado antes mesmo de ela sair de casa. “Quando ela retornou para a residência, viu a criança deitada no primeiro cômodo. Daí ela pegou a criança em seu colo e levou até o quarto dela para ver o que realmente tinha acontecido e ali já percebeu a diferença na fisionomia da criança e chamou o apoio médico do município para que fosse prestando os primeiros atendimentos”, explicou o policial na cena do crime.

Efeito de drogas e alterado

De acordo com o delegado Emanuel Almeida, o homem estava sob forte efeito de entorpecentes no momento da prisão e prestou depoimento à Polícia Civil. “Ele se encontrava em estado evidente de alteração em razão do uso de entorpecentes, de acordo com ele próprio, em interrogatório, de cocaína e maconha. Ele afirmou em interrogatório que teve um surto psicótico com ideações religiosas, mas também para a equipe policial, após a finalização do interrogatório, afirmou que matou a criança para atingir a mãe”, detalhou o delegado.

Paraná tem crimes chocantes no feriado

Em Fazenda Rio Grande dois crimes chamaram atenção pela violência extrema neste final de semana com feriado de 7 de Setembro. Em um deles, um homem manteve o filho refém por mais de uma hora sob a mira de uma faca. Os policiais conseguiram negociar com o criminoso e fazer a liberação da criança sem nenhum dano físico.

Em outro caso também na cidade, um homem utilizou uma faca para cortar a orelha da companheira por um motivo banal. Eles estavam se arrumando para um aniversário quando o homem perguntou para a mulher o motivo de ela estar “se arrumando tanto para a festa”.

Em Maringá, outro crime ganhou destaque nacional. Um advogado matou a esposa a facadas. Gassi Mazia, de 37 anos, foi encontrada morta na noite do último sábado (5), no apartamento em que morava. Segundo a polícia, o filho do casal, um bebê de oito meses, foi encontrado ao lado do corpo da mãe. Ele não teve ferimentos e foi acolhido por familiares.