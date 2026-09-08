Mulher tem orelha cortada por ‘companheiro’ após se arrumar para sair com ele no Paraná

Um homem foi preso neste domingo (6) em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, após atacar a companheira com uma faca e cortar sua orelha. A prisão foi feita pela Guarda Municipal depois que a vítima procurou atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e relatou ter sido vítima de violência doméstica. As informações são da RPC TV.
Segundo a Guarda Municipal, a mulher se arrumava para sair com o companheiro e comemorar o aniversário de um amigo quando ele perguntou para quem ela estava se arrumando e se teria interesse em outro homem. Em seguida, ele pegou uma faca que estava sobre o guarda-roupas e tentou atingir o pescoço da vítima, que desviou, mas acabou atingida na orelha. O casal estava junto há mais de 23 anos.
Ameaças após atendimento médico
Depois de receber atendimento médico e ter alta, ela soube pela filha que o companheiro havia voltado para casa e dito que, se ela chamasse a polícia, a mataria quando deixasse a cadeia. Os agentes foram até a residência e encontraram o suspeito em frente ao imóvel, com um canivete.
Questionado sobre o ocorrido, o homem admitiu ter cortado a orelha da companheira com uma faca durante uma discussão. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.