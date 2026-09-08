Homem armado com faca faz filho de dois anos refém por mais de uma hora no Paraná

Um homem manteve o próprio filho refém por mais de uma hora entre o final da manhã e o começo da tarde desta desta terça-feira (8), na Rua Flamingos, no bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A negociação durou mais de uma hora e felizmente terminou com a criança ilesa e o homem preso.

A ocorrência mobilizou forças de segurança e uma intensa negociação no local. A situação foi resolvida com sucesso após um policial aproveitar o momento em que o suspeito pediu água para retirar a criança do colo do homem.

Segundo o Tenente Valério, da Polícia Militar, a comunicação com o homem durante a abordagem foi bastante complexa devido ao estado alterado do suspeito.

“Ele estava com a fala muito desconexa, com ideias desconexas, então a gente não conseguiu chegar à conclusão do que ele queria. Ele estava pedindo a presença da mãe e da ex-companheira. A única informação que temos é que ele raptou essa criança, que estava aos cuidados da mãe, e veio com ela até o local”, explicou o tenente logo após o desfecho da situação.

Apesar do uso da arma branca e da tensão ao longo do impasse, o policial destacou que o suspeito não fez ameaças diretas à integridade física do menino.

“Em nenhum momento ele disse que ia fazer algum mal com o filho. No momento em que ele estava negociando e pediu água para a criança, o policial que estava próximo conseguiu contê-lo, retirando a faca de sua mão. Logo em seguida, nós contivemos o indivíduo”, detalhou Valério.

A Polícia Militar informou ainda que o homem já possui histórico criminal, com passagens por diversas infrações penais. Após a rendição, a criança foi resgatada sem ferimentos e o suspeito encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Mais de 1 hora de negociação

O suspeito permaneceu cerca de uma hora no interior de um veículo negociando com um policial militar. Por volta de 13h, ele desceu do carro segurando a criança, uma faca e uma garrafa de água.