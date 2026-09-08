Caminhão tomba na BR-277 e causa interdição no caminho para o Litoral

Um tombamento de caminhão que transportava farelo de soja bloqueia parcialmente a BR-277 na manhã desta terça-feira (8). O acidente ocorreu entre o final da madrugada e o início da manhã no km 44 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teve ferimentos moderados.

O veículo desatrelou do caminhão durante o acidente. O semirreboque já está sendo rebocado pelas equipes de resgate, mas o tráfego no trecho do km 44 exige atenção dos motoristas.

Apesar de o fluxo fluir com uma faixa liberada no sentido ao litoral paranaense, as equipes da PRF e de atendimento ainda trabalham na limpeza do local por volta das 8h. O procedimento mantém uma faixa interditada em cada sentido da via. No momento, não há registro de filas no trecho.