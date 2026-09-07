Feminicídio

Médica é morta a facadas em Maringá; ex-marido é preso preventivamente

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Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 07/09/26 15h30
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A médica Gassi Mazia, de 37 anos, teve o corpo sepultado na manhã desta segunda-feira (7), em Maringá, no Noroeste do estado. Ela foi morta a facadas no fim de semana. O principal suspeito é seu ex-marido, um advogado, que confessou o crime a testemunhas e teve a prisão preventiva decretada. As informações são da RPC TV.

Gassi foi encontrada morta na noite do último sábado (5), no apartamento em que morava. Segundo a polícia, o filho do casal, um bebê de oito meses, foi encontrado ao lado do corpo da mãe. Ele não teve ferimentos e foi acolhido por familiares.

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João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, foi localizado pela polícia horas depois do crime em Mandaguari, uma cidade vizinha. Ele tinha ferimentos de faca no pescoço e foi internado em um hospital, onde permanece antes de seguir para prisão. O advogado tinha um cargo comissionado na Procuradoria da Prefeitura de Marialva e foi exonerado no fim de semana. Ele deve passar por audiência de custódia na terça-feira.

Gassi Mazia atuava na Unidade Básica de Saúde Nova Aliança, no município de Sarandi. A Prefeitura publicou uma nota em que manifesta “o mais profundo pesar” pela morte da médica. “Sua contribuição para a saúde pública de Sarandi será lembrada com respeito e gratidão por todos que tiveram a oportunidade de compartilhar sua caminhada. Diante das circunstâncias de sua morte, também manifestamos nosso repúdio a toda forma de violência contra as mulheres”, afirma o comunicado.

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