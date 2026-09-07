Médica é morta a facadas em Maringá; ex-marido é preso preventivamente

A médica Gassi Mazia, de 37 anos, teve o corpo sepultado na manhã desta segunda-feira (7), em Maringá, no Noroeste do estado. Ela foi morta a facadas no fim de semana. O principal suspeito é seu ex-marido, um advogado, que confessou o crime a testemunhas e teve a prisão preventiva decretada. As informações são da RPC TV.

Gassi foi encontrada morta na noite do último sábado (5), no apartamento em que morava. Segundo a polícia, o filho do casal, um bebê de oito meses, foi encontrado ao lado do corpo da mãe. Ele não teve ferimentos e foi acolhido por familiares.

João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, foi localizado pela polícia horas depois do crime em Mandaguari, uma cidade vizinha. Ele tinha ferimentos de faca no pescoço e foi internado em um hospital, onde permanece antes de seguir para prisão. O advogado tinha um cargo comissionado na Procuradoria da Prefeitura de Marialva e foi exonerado no fim de semana. Ele deve passar por audiência de custódia na terça-feira.

Gassi Mazia atuava na Unidade Básica de Saúde Nova Aliança, no município de Sarandi. A Prefeitura publicou uma nota em que manifesta “o mais profundo pesar” pela morte da médica. “Sua contribuição para a saúde pública de Sarandi será lembrada com respeito e gratidão por todos que tiveram a oportunidade de compartilhar sua caminhada. Diante das circunstâncias de sua morte, também manifestamos nosso repúdio a toda forma de violência contra as mulheres”, afirma o comunicado.