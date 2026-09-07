Trânsito no Paraná: veja como estão a BR-277, BR-376 e a chegada a Curitiba

O retorno do feriado de 7 de Setembro movimenta as principais rodovias que cortam o Paraná nesta segunda-feira. Para os motoristas que pegam a estrada em direção a Curitiba, seja voltando das praias ou do interior do estado, a recomendação das concessionárias é planejar o horário de saída, manter distância de segurança e redobrar a atenção nos trechos de maior desaceleração.

Na BR-277, no trecho que liga o Litoral à capital, o fluxo de veículos ganha força após uma manhã de tráfego constante. Até as 11h, a praça de pedágio em São José dos Pinhais contabilizou a passagem de aproximadamente 6 mil veículos, divididos igualmente entre quem seguia para as praias e quem já retornava a Curitiba.

Para dar suporte aos motoristas no trajeto de subida da serra, a concessionária EPR Litoral Pioneiro estruturou uma base operacional no km 40, no sentido Curitiba, com atendimento mecânico, suporte pré-hospitalar, guinchos para remoção, além de água e sanitários. A localização do ponto de apoio é sinalizada por um painel de mensagem no km 35. Na região do litoral e da serra, o movimento mais intenso em direção à capital fica concentrado entre 15h e 20h, sob tempo nublado.

Em outros corredores do estado, a atenção deve ser voltada tanto para os horários de maior fluxo quanto para intervenções na pista. Na PR-151, trabalhos de microfresagem entre os quilômetros 310 e 311, no sentido Carambeí, deixam o tráfego operando com estreitamento de pista, exigindo redução de velocidade e respeito à sinalização local.

Já nos trechos de ligação com o interior e com o Sul do estado, operados pela Via Araucária, o movimento de retorno também se intensifica nesta segunda-feira e se estende até a terça-feira (8), dia de feriado municipal na capital paranaense. Nas duas datas, a concentração mais alta de veículos é esperada no período das 14h às 18h. Para dar conta do aumento do fluxo, a concessionária mobilizou reforço nas praças de cobrança com operadores “papa-fila”, suporte nos totens de autoatendimento e liberação de pistas automáticas.

A operação conta com o apoio de 13 viaturas de inspeção 24 horas, 10 guinchos (entre leves e pesados), 10 ambulâncias — incluindo três UTIs móveis —, além de caminhões-pipa acionados pelo Centro de Controle Operacional. Para ajudar na fluidez do trânsito, as obras que poderiam causar interferência na pista foram suspensas no período, mantendo-se apenas intervenções de emergência. A única exceção de obra com tráfego afunilado ocorre na PR-151, onde serviços de microfresagem entre os km 310 e 311, no sentido Carambeí, deixam a pista estreitada.

As concessionárias disponibilizam canais de atendimento direto para orientar os motoristas e prestar assistência em tempo real nas estradas. Para informações e suporte no trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro, o contato via telefone ou WhatsApp é pelo 0800 277 0153. Já para os trechos operados pela Via Araucária, o atendimento ao usuário atende pelo número 0800 277 0376.