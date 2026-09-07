Rota das Lavandas movimenta R$ 13 milhões com turismo no Paraná; Veja onde visitar

O Paraná conta com 13 propriedades na chamada Rota das Lavandas, criada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) em 2022 para estimular o cultivo da espécie e o turismo rural no estado. Essas propriedades já receberam cerca de 256 mil visitantes e movimentaram R$ 13,2 milhões em renda bruta nos três primeiros anos do projeto, segundo o IDR-Paraná.

Os lavandários ficam em Apucarana, Araucária, Borrazópolis, Carambeí, Faxinal, Guarapuava, Londrina, Maringá, Palmeira, Rio Negro, São Jerônimo da Serra, Toledo e Umuarama. Outros 20 produtores estão aguardando para fazer parte da rota e conduzem experimentos relacionados ao cultivo.

Para o casal Dóren de Andrade Faria e Marcos Paulo Romani, de Londrina, o cultivo de lavanda foi uma forma de unir atividade econômica à oportunidade de criar os filhos mais próximo da natureza. Assim surgiu a Santa Lavanda, na chácara da família dela, em 2017.

Eles não tinham experiência com o cultivo da terra: Dóren tem formação em turismo e hotelaria e Marcos em marketing. “A gente plantou muito despretensiosamente e achou que não ia dar certo, mas a lavanda se adaptou muito bem aqui na região”, conta ela. “Começamos com dez mudinhas e hoje temos quase duas mil, de diferentes variedades”.

A Santa Lavanda fez parte das movimentações que deram origem à Rota das Lavandas. No início, a propriedade era focada na venda de flores e, na época da pandemia, passou a explorar também o turismo de experiência. Hoje, as duas atividades ocorrem ao lado de programações educativas e pedagógicas. “A gente atende escolas com o intuito de aproximar as crianças desse mundo das aromáticas e das plantas comestíveis e mostrar que tudo sai da natureza” relata Dóren.

As visitas precisam ser agendadas previamente. Elas variam de R$ 70 para grupos escolares e chegam a R$ 150 com a experiência Sunset, que envolve música ao vivo e petiscos ao pôr do sol. Buquês de flores saem a partir de R$ 50. Também é possível escolher o local para realizar ensaios fotográficos e fazer um passeio por um jardim de sensações com plantas aromáticas e especiarias. Entre setembro e o início de dezembro, os proprietários costumam receber de 300 a 400 visitantes por mês.

De acordo com o IDR-Paraná, o cultivo de lavanda pode ser incorporado a atividades que já são desenvolvidas pelos agricultores, como a produção de leite ou grãos. Entre as possibilidades de produtos a serem explorados a partir da planta de flores roxas estão cosméticos, óleos, sorvetes, geleias, cervejas e chocolates. O ticket médio é de R4 51,56 por visitante.

O produtor Jacir Antonio Wiezbicki, proprietário do Recanto das Lavandas, em Araucária, veio de uma família de agricultores e viu na lavanda um modo de diversificar a fonte de renda e combinar a atuação com o restaurante rural que já tinha no local.

“Eu estou na terceira geração da propriedade. Meu avô plantava batata, feijão e milho, e a segunda geração já migrou para o morango. Quando eu falei em plantar flor, meu pai falou: ‘Pelo amor de Deus, flor?’”, contou à TV Assembleia do Paraná. “Houve uma resistência nesse primeiro momento, mas depois que ele viu transformando tudo, foi mudando um pouco essa ideia”.

A variedade Lavandula dentata, popularmente conhecida como lavanda francesa, é a que melhor se desenvolveu nos campos da Rota das Lavandas e melhor se adaptou ao clima e solo paranaenses. Ela tem folhas com bordas serrilhadas e pode permanecer florida o ano todo, com o manejo adequado.

Os cuidados com a plantação envolvem a retirada semanal de flores secas e podas no mínimo duas vezes ao ano. “A lavanda é bem exigente. Toda florzinha seca que vai aparecendo, você vai retirando manualmente, uma por uma, em uma plantação de 1.500 pés, para que quando você chegue lá esteja roxinho”, relata Wiezbicki.

Os empreendimentos da Rota são viabilizados com recursos próprios dos produtores. O IDR-Paraná entra com incentivos como assistência técnica e à organização dos agricultores, e salienta que é possível acessar linhas de investimentos disponíveis para o turismo rural via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Onde ficam as propriedades da Rota das Lavandas?

Quinta das Lavandas

Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, Contorno Norte, Serra de Apucarana – Apucarana Atividades e produtos disponíveis: visita guiada, piqueniques, fonte das lavandas, passeio livre pelo campo, produtos artesanais de lavanda, mudas e vasos. Contato para agendar visitas: (43) 99957-5430

Recanto das Lavandas

Endereço: Avenida São Casemiro, Colônia Cristina – Araucária

Atividades e produtos disponíveis: visita guiada, trilha na mata, piquenique no lavandário, parquinho, restaurante rural, café, sorvete e cerveja de lavanda.

Contato para agendar visitas: (41) 99676-1023

Solar Águas do Ivaí

Endereço: Estrada do Café do Norte, km 12 – Borrazópolis

Atividades e produtos disponíveis: visita guiada, passeios de caiaque, degustação de PANCs, trilhas ecológicas, pista de ciclocross, observação de pássaros, hospedagem rural.

Contato para agendar visitas: (43) 99603-3966

Lavandário Het Dorp Vilarejo Holandês

Endereço: Santa Cândida – Carambeí

Atividades e produtos disponíveis: piquenique, colheita de lavanda, museu, redário para descanso, galinheiro, playground, café estilo holandês, queijaria com queijo de lavanda, visita à ordenha robotizada, loja de produtos artesanais.

Contato para agendar visitas: (42) 98881-1818

Recanto Bella Flor

Endereço: Bufadeira do Cruzeiro – Faxinal

Atividades e produtos disponíveis: visita guiada, piqueniques, alimentação, experiências pedagógicas, hospedagem, ramalhetes, cosméticos, artesanatos, alimentos, mudas e vasos de lavanda.

Contato para agendar visitas: (43) 99646-4365

Lavandário Guarapuava

Endereço: Estrada Geral do Vale do Guabiroba, km 5, Rio das Pedras – Guarapuava

Atividades e produtos disponíveis: eventos intimistas, piqueniques, visitas pedagógicas guiadas, trilha para cachoeira, ramalhetes e mudas de lavanda e ervas aromáticas, óleos essenciais e produtos artesanais, gelato de lavanda, cerveja artesanal.

Contato para agendar visitas: (42) 98428-6598

Santa Lavanda

Endereço: Distrito Espírito Santo – Londrina

Atividades e produtos disponíveis: Roteiro Sensação (com agendamento prévio, julho a outubro), turismo pedagógico, buquês de lavanda natural ou seca, mudas, óleo essencial, água floral, produtos artesanais.

Contato para agendar visitas: (43) 99976-8981

Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá (Mudi UEM)

Endereço: Av. Colombo, 5790, Bloco O33, Zona 7 – Maringá

Atividades e produtos disponíveis: vivência em práticas integrativas com óleos essenciais, produção de mudas de lavanda, visita guiada pelo jardim sensorial, prática de implantação de lavandário.

Contato para agendar visitas: (44) 3011-4940

Lavandário Vale dos Sonhos

Endereço: Colônia Witmarsum – Palmeira

Atividades e produtos disponíveis: vivência sensorial com degustação, loja, bistrô especializado produtos de lavanda, cosméticos.

Contato para agendar visitas: (41) 99724-0477

Kantinho do Paraíso

Endereço: Bairro Sítio dos Valérios II – Rio Negro

Atividades e produtos disponíveis: visita guiada, piqueniques, alimentação, experiências pedagógicas, hospedagem, mudas, vasos e ramalhetes.

Contato para agendar visitas: Sandra – (47) 98835-7670

Perau Terra Nova

Endereço: Distrito Terra Nova – São Jerônimo da Serra

Atividades e produtos disponíveis: piquenique, café rural (da manhã ou da tarde), hospedagem, mudas de lavandas.

Contato para agendar visitas: (44) 99940-9992

Alfazenda

Endereço: Distrito de Bom Princípio – Toledo

Atividades e produtos disponíveis: visita guiada, colheita de ramalhetes, trilha com cachoeira, loja com produtos artesanais, flores frescas e desidratadas, óleos essenciais, mel, artesanato.

Contato para agendar visitas: (45) 99982-1785

Recanto Girassol

Endereço: Rodovia João Jorge Saad, km 09 – Umuarama

Atividades e produtos disponíveis: visita guiada, terapias naturais, tratamentos terapêuticos alternativos, banho com lama negra, yoga, meditação, área de camping, trilha de plantas medicinais, óleos essenciais aromáticos, produtos comestíveis, travesseiros aromatizados, mudas e flores.

Contato para agendar visitas: (44) 98819-0852

Capela das Lavandas

Endereço: Rua Dom Pedro II, 1500 – Balsa Nova

Atividades: experiências no campo em meio às lavandas

Contato para agendar visitas: 41 9916-6377