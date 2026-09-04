Paraná terá orçamento de R$ 87,8 bilhões em 2027 e inicia transição tributária

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou nesta terça-feira (1º) a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2027. O texto fixa as regras da gestão estadual, prevendo uma receita total de R$ 87,83 bilhões. O documento serve de base para a montagem da Lei Orçamentária Anual (LOA), que será enviada à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) até o final de setembro.

Entre os principais números do planejamento, a Receita Corrente Líquida do Estado está estimada em R$ 74,51 bilhões — um crescimento de 6,4% em relação ao previsto para 2026. Já as despesas foram calculadas em R$ 86,2 bilhões, garantindo que o governo mantenha os gastos dentro de sua capacidade real de arrecadação.

A fatia para investimentos supera os R$ 7,5 bilhões e financiará grandes obras pelo estado. A lista abrange duplicações e melhorias na PR-170, em Guarapuava, e na PR-412, no Litoral, além de habitação popular e saneamento. A LDO de 2027 traz ainda o pontapé inicial na transição da Reforma Tributária, incluindo, pela primeira vez, as projeções do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS e o ISS até 2032.

Avanço nas concessões

A melhoria da malha viária estadual ganha impulso também no setor de concessões. Procurada pela Tribuna do Paraná, a concessionária EPR Iguaçu informou que está na fase final dos estudos ambientais para as obras de ampliação da BR-277, no trecho entre Prudentópolis e Foz do Iguaçu.

Com a recente transferência do processo de licenciamento para o Instituto Água e Terra (IAT), a empresa alinha com o órgão ambiental do Paraná a definição das próximas etapas e formatos de licença ao longo do trecho. Segundo a concessionária, os levantamentos seguem rigorosamente as exigências técnicas e o cronograma do contrato para garantir segurança, respeito ao meio ambiente e previsibilidade aos motoristas que usam a rodovia.