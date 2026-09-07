Paraná registra -0,1°C em duas cidades e previsão do tempo alerta para temporais

O amanhecer foi gelado nesta segunda-feira (7) no Paraná. Várias regiões do estado começaram o feriado com temperaturas próximas dos 5ºC e valores ainda mais baixos em áreas próximas à divisa com Santa Catarina, onde houve condição para formação de geada. À tarde, as temperaturas devem subir mais no oeste e no norte, enquanto o centro-sul e o leste permanecem mais frios, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

As temperaturas mínimas para esta segunda ficam entre -0,1°C e 13°C no Paraná, com os termômetros marcando abaixo de zero em Palmas e General Carneiro. A capital Curitiba registra 5,4°C. O Paraná está, inclusive, em um alerta de declínio de temperatura segundo o Inmet.

Na terça-feira (8), o frio ameniza um pouco no período da tarde. Entre o centro-sul, Grande Curitiba e o litoral, as máximas ficam próximas dos 20°C, enquanto nas demais regiões se aproximam dos 25°C. No final do dia, não se descartam pancadas de chuva com trovoadas isoladas entre o noroeste, oeste e a região central.

A partir da madrugada de quarta-feira (9), a chuva retorna ao Paraná, com áreas de instabilidade e aumento de condição para a formação de temporais. Entre a quinta e sexta-feira, o tempo fica ainda mais instável, com a formação e o avanço de uma nova frente fria pelo sul do Brasil. A previsão é de bastante chuva em todas as regiões paranaenses, além da possibilidade de tempestades. O Simepar recomenda atenção aos avisos meteorológicos e aos alertas emitidos pela Defesa Civil.

Veja as temperaturas mínimas registradas nesta segunda-feira (7) no Paraná por estações do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Antonina: 10,8°C

Altônia: 9,3°C

Antonina: 10,5°C

Apucarana: 9,2°C

Assis Chateaubriand: 9,6°C

Cambará: 10,9°C

Campina da Lagoa: 7,4°C

Campo Mourão: 7,9°C

Cândido de Abreu: 10,4°C

Capanema: 4,7°C

Cascavel: 4,6°C

Castro: 6,4°C

Cerro Azul: 9,1°C

Cianorte: 10,6°C

Cidade Gaúcha: 11,9°C

Clevelândia: 1,0°C

Colombo: 6,1°C

Cornélio Procópio: 9,3°C

Cruzeiro do Iguaçu: 6,0°C

Curitiba: 5,4°C

Diamante do Norte: 13,0°C

Dois Vizinhos: 4,5°C

Fazenda Rio Grande: 5,1°C

Foz do Iguaçu: 4,2°C

Francisco Beltrão: 2,6°C

General Carneiro: -0,1°C

Goioerê: 8,5°C

Guaíra: 8,2°C

Guarapuava: 7,1°C

Entre Rios: 5,2°C

Guaraqueçaba: 11,6°C

Guaratuba: 10,9°C

Inácio Martins: 5,3°C

Irati: 7,4°C

Ivaí: 7,9°C

Jaguariaíva: 6,1°C

Joaquim Távora: 10,7°C

Lapa: 6,3°C

Laranjeiras do Sul: 4,2°C

Loanda: 10,3°C

Londrina: 10,7°C

Marechal Cândido Rondon: 5,8°C

Maringá: 11,4°C

Morretes: 7,6°C

Nova Prata do Iguaçu: 7,5°C

Nova Tebas: 9,3°C

Palmas: 1,9°C

Palmas – Horizonte: -0,1°C

Palotina: 5,9°C

Paranaguá: 11,5°C

Paranavaí: 11,0°C

Pato Branco: 4,1°C

Pinhais: 6,1°C

Pinhão: 5,7°C

Planalto: 4,8°C

Ponta Grossa: 7,4°C

Santa Helena: 6,6°C

Santa Maria do Oeste: 6,2°C

Santo Antônio da Platina: 9,4°C

São Miguel do Iguaçu: 6,1°C

Telêmaco Borba: 8,8°C

Toledo: 5,6°C

Ubiratã: 7,3°C

Umuarama: 8,7°C

União da Vitória: 6,7°C

Ventania: 5,7°C.