Paraná registra -0,1°C em duas cidades e previsão do tempo alerta para temporais

O amanhecer foi gelado nesta segunda-feira (7) no Paraná. Várias regiões do estado começaram o feriado com temperaturas próximas dos 5ºC e valores ainda mais baixos em áreas próximas à divisa com Santa Catarina, onde houve condição para formação de geada. À tarde, as temperaturas devem subir mais no oeste e no norte, enquanto o centro-sul e o leste permanecem mais frios, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
As temperaturas mínimas para esta segunda ficam entre -0,1°C e 13°C no Paraná, com os termômetros marcando abaixo de zero em Palmas e General Carneiro. A capital Curitiba registra 5,4°C. O Paraná está, inclusive, em um alerta de declínio de temperatura segundo o Inmet.
Na terça-feira (8), o frio ameniza um pouco no período da tarde. Entre o centro-sul, Grande Curitiba e o litoral, as máximas ficam próximas dos 20°C, enquanto nas demais regiões se aproximam dos 25°C. No final do dia, não se descartam pancadas de chuva com trovoadas isoladas entre o noroeste, oeste e a região central.
A partir da madrugada de quarta-feira (9), a chuva retorna ao Paraná, com áreas de instabilidade e aumento de condição para a formação de temporais. Entre a quinta e sexta-feira, o tempo fica ainda mais instável, com a formação e o avanço de uma nova frente fria pelo sul do Brasil. A previsão é de bastante chuva em todas as regiões paranaenses, além da possibilidade de tempestades. O Simepar recomenda atenção aos avisos meteorológicos e aos alertas emitidos pela Defesa Civil.
Veja as temperaturas mínimas registradas nesta segunda-feira (7) no Paraná por estações do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):
- Antonina: 10,8°C
- Altônia: 9,3°C
- Antonina: 10,5°C
- Apucarana: 9,2°C
- Assis Chateaubriand: 9,6°C
- Cambará: 10,9°C
- Campina da Lagoa: 7,4°C
- Campo Mourão: 7,9°C
- Cândido de Abreu: 10,4°C
- Capanema: 4,7°C
- Cascavel: 4,6°C
- Castro: 6,4°C
- Cerro Azul: 9,1°C
- Cianorte: 10,6°C
- Cidade Gaúcha: 11,9°C
- Clevelândia: 1,0°C
- Colombo: 6,1°C
- Cornélio Procópio: 9,3°C
- Cruzeiro do Iguaçu: 6,0°C
- Curitiba: 5,4°C
- Diamante do Norte: 13,0°C
- Dois Vizinhos: 4,5°C
- Fazenda Rio Grande: 5,1°C
- Foz do Iguaçu: 4,2°C
- Francisco Beltrão: 2,6°C
- General Carneiro: -0,1°C
- Goioerê: 8,5°C
- Guaíra: 8,2°C
- Guarapuava: 7,1°C
- Entre Rios: 5,2°C
- Guaraqueçaba: 11,6°C
- Guaratuba: 10,9°C
- Inácio Martins: 5,3°C
- Irati: 7,4°C
- Ivaí: 7,9°C
- Jaguariaíva: 6,1°C
- Joaquim Távora: 10,7°C
- Lapa: 6,3°C
- Laranjeiras do Sul: 4,2°C
- Loanda: 10,3°C
- Londrina: 10,7°C
- Marechal Cândido Rondon: 5,8°C
- Maringá: 11,4°C
- Morretes: 7,6°C
- Nova Prata do Iguaçu: 7,5°C
- Nova Tebas: 9,3°C
- Palmas: 1,9°C
- Palmas – Horizonte: -0,1°C
- Palotina: 5,9°C
- Paranaguá: 11,5°C
- Paranavaí: 11,0°C
- Pato Branco: 4,1°C
- Pinhais: 6,1°C
- Pinhão: 5,7°C
- Planalto: 4,8°C
- Ponta Grossa: 7,4°C
- Santa Helena: 6,6°C
- Santa Maria do Oeste: 6,2°C
- Santo Antônio da Platina: 9,4°C
- São Miguel do Iguaçu: 6,1°C
- Telêmaco Borba: 8,8°C
- Toledo: 5,6°C
- Ubiratã: 7,3°C
- Umuarama: 8,7°C
- União da Vitória: 6,7°C
- Ventania: 5,7°C.