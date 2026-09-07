Frio no feriado

Paraná registra -0,1°C em duas cidades e previsão do tempo alerta para temporais

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná
- Atualizado: 07/09/26 09h25
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Imagem mostra uma mulher com muito frio em frente a uma igreja antiga de madeira.
Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O amanhecer foi gelado nesta segunda-feira (7) no Paraná. Várias regiões do estado começaram o feriado com temperaturas próximas dos 5ºC e valores ainda mais baixos em áreas próximas à divisa com Santa Catarina, onde houve condição para formação de geada. À tarde, as temperaturas devem subir mais no oeste e no norte, enquanto o centro-sul e o leste permanecem mais frios, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

As temperaturas mínimas para esta segunda ficam entre -0,1°C e 13°C no Paraná, com os termômetros marcando abaixo de zero em Palmas e General Carneiro. A capital Curitiba registra 5,4°C. O Paraná está, inclusive, em um alerta de declínio de temperatura segundo o Inmet.

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Na terça-feira (8), o frio ameniza um pouco no período da tarde. Entre o centro-sul, Grande Curitiba e o litoral, as máximas ficam próximas dos 20°C, enquanto nas demais regiões se aproximam dos 25°C. No final do dia, não se descartam pancadas de chuva com trovoadas isoladas entre o noroeste, oeste e a região central.

A partir da madrugada de quarta-feira (9), a chuva retorna ao Paraná, com áreas de instabilidade e aumento de condição para a formação de temporais. Entre a quinta e sexta-feira, o tempo fica ainda mais instável, com a formação e o avanço de uma nova frente fria pelo sul do Brasil. A previsão é de bastante chuva em todas as regiões paranaenses, além da possibilidade de tempestades. O Simepar recomenda atenção aos avisos meteorológicos e aos alertas emitidos pela Defesa Civil.

Veja as temperaturas mínimas registradas nesta segunda-feira (7) no Paraná por estações do Simepar e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

  • Antonina: 10,8°C
  • Altônia: 9,3°C
  • Antonina: 10,5°C
  • Apucarana: 9,2°C
  • Assis Chateaubriand: 9,6°C
  • Cambará: 10,9°C
  • Campina da Lagoa: 7,4°C
  • Campo Mourão: 7,9°C
  • Cândido de Abreu: 10,4°C
  • Capanema: 4,7°C
  • Cascavel: 4,6°C
  • Castro: 6,4°C
  • Cerro Azul: 9,1°C
  • Cianorte: 10,6°C
  • Cidade Gaúcha: 11,9°C
  • Clevelândia: 1,0°C
  • Colombo: 6,1°C
  • Cornélio Procópio: 9,3°C
  • Cruzeiro do Iguaçu: 6,0°C
  • Curitiba: 5,4°C
  • Diamante do Norte: 13,0°C
  • Dois Vizinhos: 4,5°C
  • Fazenda Rio Grande: 5,1°C
  • Foz do Iguaçu: 4,2°C
  • Francisco Beltrão: 2,6°C
  • General Carneiro: -0,1°C
  • Goioerê: 8,5°C
  • Guaíra: 8,2°C
  • Guarapuava: 7,1°C
  • Entre Rios: 5,2°C
  • Guaraqueçaba: 11,6°C
  • Guaratuba: 10,9°C
  • Inácio Martins: 5,3°C
  • Irati: 7,4°C
  • Ivaí: 7,9°C
  • Jaguariaíva: 6,1°C
  • Joaquim Távora: 10,7°C
  • Lapa: 6,3°C
  • Laranjeiras do Sul: 4,2°C
  • Loanda: 10,3°C
  • Londrina: 10,7°C
  • Marechal Cândido Rondon: 5,8°C
  • Maringá: 11,4°C
  • Morretes: 7,6°C
  • Nova Prata do Iguaçu: 7,5°C
  • Nova Tebas: 9,3°C
  • Palmas: 1,9°C
  • Palmas – Horizonte: -0,1°C
  • Palotina: 5,9°C
  • Paranaguá: 11,5°C
  • Paranavaí: 11,0°C
  • Pato Branco: 4,1°C
  • Pinhais: 6,1°C
  • Pinhão: 5,7°C
  • Planalto: 4,8°C
  • Ponta Grossa: 7,4°C
  • Santa Helena: 6,6°C
  • Santa Maria do Oeste: 6,2°C
  • Santo Antônio da Platina: 9,4°C
  • São Miguel do Iguaçu: 6,1°C
  • Telêmaco Borba: 8,8°C
  • Toledo: 5,6°C
  • Ubiratã: 7,3°C
  • Umuarama: 8,7°C
  • União da Vitória: 6,7°C
  • Ventania: 5,7°C.

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