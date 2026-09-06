Eduardo Saverin lidera ranking dos brasileiros mais ricos em 2026

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, é novamente o brasileiro mais rico em 2026, segundo ranking da Forbes divulgado em agosto. Ele acumula patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões. Em segundo lugar aparece a família de Vicky Safra, herdeira do banco Safra, com fortuna de R$ 130,6 bilhões. O terceiro colocado é o empresário Jorge Paulo Lemann, que possui R$ 103,5 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

A Forbes identificou 255 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Juntos, eles somam R$ 1,86 trilhão, valor equivalente a 14,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2025, estimado em R$ 12,74 trilhões. Em relação ao levantamento anterior, 151 integrantes da lista aumentaram seu patrimônio, enquanto 77 perderam riqueza e 27 mantiveram praticamente o mesmo valor.

Saverin perde R$ 64 bilhões mas mantém liderança

A maior perda em termos absolutos foi justamente de Saverin, que tinha R$ 227 bilhões em 2025. A redução foi de R$ 64,1 bilhões, ou 28,2%. A queda acompanhou principalmente a desvalorização das ações da Meta no período considerado pela Forbes. Apesar disso, sua posição no topo não foi ameaçada. Saverin também atua como investidor por meio da B Capital, gestora voltada a startups e empresas de tecnologia.

No outro extremo, Lemann e o empresário Ricardo Castellar de Faria, conhecido como “Rei do Ovo”, foram os que mais ganharam em valores absolutos: R$ 15,5 bilhões cada. Faria foi uma das grandes surpresas do ranking, saltando da 21ª para a 10ª posição com alta de cerca de 79% em sua fortuna.

Paranaense Miguel Krigsner aparece em oitavo lugar

Miguel Krigsner, fundador de O Boticário, ocupa a oitava posição com patrimônio de R$ 35,7 bilhões. Ele construiu sua fortuna a partir de uma pequena farmácia de manipulação em Curitiba. Em 1977, fundou O Boticário, empresa que começou com uma loja no centro da capital paranaense e se transformou em um dos maiores grupos de cosméticos do mundo.

A lista de 2026 teve cinco estreantes. A mais rica entre eles é Luana Lopes Lara, cofundadora da Kalshi, com patrimônio estimado em R$ 13,4 bilhões. Aos 30 anos, ela também é a mais jovem empresária self-made da lista brasileira. O ranking anterior reunia 300 brasileiros bilionários, enquanto a edição atual passou a listar 255.