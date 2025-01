Operação no Paraná mira grupo que arrancava olhos de ‘inimigos’ em execuções brutais

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta quinta-feira (16), sete pessoas de uma organização criminosa envolvida em homicídios, tráfico de drogas e outros crimes violentos no Paraná. Uma arma de fogo e porções de cocaína foram apreendidas.

Dos presos, dois foram localizados em Marechal Cândido Rondon, um em Foz do Iguaçu, considerado o líder do grupo, e um em Guaratuba. Outros três alvos já estavam presos no sistema penitenciário por outros crimes. Em Foz do Iguaçu, a Polícia Militar prestou apoio na execução das ações.

Os 50 policiais envolvidos na ação também deram cumprimento a oito ordens judiciais de buscas que resultaram na apreensão de uma arma de fogo, 15 gramas de cocaína dividida em várias porções, celulares e um circuito de videomonitoramento. Os mandados foram cumpridos em Marechal Cândido Rondon, Toledo, Foz do Iguaçu e Guaratuba.

Operação no Paraná teve seis meses de investigações

A operação é resultado de seis meses de investigações e que iniciaram após três homicídios ocorridos em Marechal Cândido Rondon, em julho de 2024.

A delegada da PCPR Yasmin Espicalsky explica que, durante este período, a investigação conseguiu identificar que os crimes tinham relação com a mesma organização criminosa. O primeiro deles foi o de Dilla Dias Dourado, que era usuária de drogas. Ela teria sido morta pelo casal Ademir Lima Barbosa e Alessandra da Silva Backes, membros do grupo.

“Posteriormente, o casal também foi morto após ter sido julgado por um ‘tribunal do crime’. Ademir, por exemplo, foi encontrado sem os olhos, um ato de violência que serve como estratégia de intimidação. Os detalhes revelam a brutalidade dessa organização”, disse a delegada.

Dois dos alvos da operação estão foragidos. A PCPR segue com ações com o objetivo de encontrar a dupla.