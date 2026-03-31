Greca volta a se colocar no páreo ao governo do Paraná

O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) voltou a se colocar como pré-candidato ao governo do Paraná durante um evento de incentivos fiscais e econômicos para a revitalização do centro de Curitiba, na tarde desta terça-feira (31).

Ele acompanhou o evento ao lado do atual prefeito da capital paranaense, Eduardo Pimentel (PSD), que ocupou a cadeira de vice durante os dois últimos mandatos de Greca em Curitiba.

Durante o discurso, Greca alfinetou a indefinição do governador Ratinho Junior, que segundo a apuração da Gazeta do Povo, deve adiar a decisão sobre o nome escolhido pelo grupo político na tentativa de fazer um sucessor para depois do fechamento da janela partidária, em 3 de abril. Ou seja, a definição pode ficar para as convenções partidárias em agosto.

“Eu não sou mais secretário, já pulei fora porque não sou bobo. Quero atravessar a praça”, disse Greca, ex-secretário de Desenvolvimento Sustentável de Ratinho Junior, em referência à Praça Nossa Senhora de Salete, que separa o Palácio Iguaçu e o Palácio das Araucárias, sedes do governo estadual e das secretarias estaduais, respectivamente.

No último dia 19, Greca migrou do PSD para o MDB com a intenção de apoiar a pré-candidatura presidencial de Ratinho Junior. No entanto, o governador abandonou a disputa na semana seguinte. Sobre o atraso nas articulações do grupo liderado por Ratinho Junior, o ex-prefeito respondeu que compreende a cautela do governador na construção da chapa por conta das circunstâncias.

Além disso, ele afirmou que deve ser candidato com “apoio dos paranaenses” ao ser questionado sobre a necessidade de apoio de Ratinho Junior, que se reuniu com Greca na última semana e chegou a oferecer a vaga de vice na chapa ao governo após a migração ao MDB. “Espero que entre os paranaenses, eu conte com o apoio do amigo Carlos Massa Ratinho Junior”, completou o ex-prefeito.

Pimentel diz que demora de Ratinho Jr. é “natural” na política

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, avaliou como “natural” o tempo adotado pelo grupo governista para definir o nome que disputará a sucessão do governador Ratinho Júnior nas eleições deste ano. Segundo ele, o calendário político ainda está dentro da normalidade e a definição do candidato deve ocorrer no momento adequado, sem precipitação.

“A política tem seus tempos. Ainda não há obrigação de definir candidatura, porque isso só ocorre na convenção, no começo de agosto. Claro que, quanto antes o candidato estiver definido, melhor para consolidar o nome e debater o estado com os possíveis adversários”, respondeu ao ser questionado pela Gazeta do Povo.

Ao comentar os nomes colocados no debate interno do PSD e da base aliada, Pimentel citou o secretário Guto Silva (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), e o ex-prefeito Rafael Greca como quadros competitivos para a disputa pelo Palácio Iguaçu. “Está no tempo certo. O governador tem a habilidade de escolher o nome mais competitivo”, afirmou o prefeito, que voltou a descartar a possibilidade de disputar o governo estadual.

Ele reforçou que pretende atuar pessoalmente na costura política, ao lado do governador e dos prefeitos, para assegurar a continuidade do PSD na gestão estadual. “Não tenho dúvida de que, com maturidade e diálogo entre os três, vamos chegar a uma boa chapa para governador e também para as duas vagas ao Senado, de forma a manter esse legado.”