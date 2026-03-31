Deputado Hussein Bakri (PSD) passa mal durante reunião na CCJ

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O líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bakri (PSD) passou mal durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no início da tarde desta terça-feira (31/03) e precisou ser atendido às pressas pelos colegas durante a sessão.

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O deputado Hussein Bakri realizava a leitura de uma proposta de lei quando começou a sentir fortes dores no peito. O deputado Claudio Romanelli (PSD), que estava ao lado, ajudou a acudir o colega.

O parlamentar recebeu os primeiros atendimentos no Centro Médico da Assembleia Legislativa, que apontaram sinais vitais dentro da normalidade. Em nota, a assessoria do deputado informou que Bakri já se encontra bem e foi encaminhado ao Hospital Marcelino Champagnat para exames mais detalhados.



