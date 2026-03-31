Poupatempo Paraná alcança 1 milhão de atendimentos e inaugura 18ª unidade

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O programa Poupatempo Paraná atingiu um marco significativo ao alcançar 1 milhão de atendimentos em todo o estado, celebrando o feito com a inauguração de sua 18ª unidade, dessa vez em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A nova instalação, que já está em funcionamento desde 23 de fevereiro, realizou 7.631 atendimentos durante seu período de testes, demonstrando a alta demanda por serviços públicos centralizados.

Localizada estrategicamente no Centro de Pinhais, na Avenida Camilo di Lellis, 548, a unidade tem capacidade para atender aproximadamente mil cidadãos diariamente. O Poupatempo Pinhais oferece uma gama abrangente de serviços, reunindo mais de 20 órgãos públicos estaduais e municipais sob o mesmo teto. Entre os serviços disponíveis, destacam-se:

Emissão da Carteira de Identidade Nacional

Serviços do Detran-PR

Consultas da Cohapar

Atendimentos da Copel e Sanepar

Serviços de diversas secretarias estaduais

O sucesso do Poupatempo Paraná é evidenciado não apenas pelo volume de atendimentos, mas também pela alta satisfação dos usuários, que atinge impressionantes 99,5%. A unidade Curitiba Centro lidera o ranking de atendimentos com 130.555 ocorrências, seguida por Londrina, São José dos Pinhais e Ponta Grossa.

Os serviços mais procurados pelos paranaenses incluem:

Instituto de Identificação Detran-PR Portal gov.br

Para garantir um atendimento eficiente e organizado, o Poupatempo opera das 8h às 17h, com agendamento prévio obrigatório. Os cidadãos podem agendar seus atendimentos através do site oficial, do aplicativo para Android ou nos totens disponíveis nas unidades. Além disso, um canal oficial de WhatsApp (41) 3040-2060 está disponível para dúvidas e orientações.

A expansão do Poupatempo Paraná representa um avanço significativo na prestação de serviços públicos, simplificando processos e economizando tempo para os cidadãos. Com a inauguração da unidade de Pinhais, o programa reafirma seu compromisso em levar eficiência e praticidade ao atendimento público em todo o estado.