Um grave acidente na BR-277 envolvendo dois caminhões e cinco veículos leves resultou em três mortes e sete pessoas feridas no começo da noite de segunda-feira (1º), entre as cidades de Guarapuava e Prudentópolis, na região central do Paraná. A colisão foi na Serra da Esperança.

Entre as vítimas estão Eloiza Mazutti Bilyk e Tatiana Valer, que eram gerentes da cooperativa de crédito Sicredi, em Guarapuava. Além delas Rafael Bilyk, marido de Eloiza, morreu no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão perdeu os freios na descida da serra e invadiu a pista contrária, colidindo com o carro onde estavam as vítimas. O veículo Cruze pegou fogo. O caminhão ainda atingiu outros dois carros.

Também se envolveram no acidente outro caminhão que vinha no sentido contrário e mais dois carros, uma Mercedes Benz e uma Fiat Toro. No total, sete pessoas sofreram ferimentos e foram socorridas pelo Siate, sendo encaminhados a hospitais de Prudentópolis e Irati

O trecho da BR-277 chegou a ser totalmente interditado, mas foi liberado seis horas depois.

Foto: Reprodução/RPC.

Vítimas trabalhavam em banco

Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Guarapuava.

