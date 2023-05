Golpistas têm usado o nome do Procon para exigir depósitos via Pix

A Polícia Civil do Paraná e a Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), alertam que golpistas têm utilizado aplicativos de mensagens e portais da internet para se aproximar de pessoas utilizando o nome do Procon.

Um dos cidadãos foi lesado após receber mensagens pelo aplicativo WhatsApp afirmando que teria direito a R$ 20 mil da “Fundação Procon”, entidade que não existe. “Para ter acesso a esse valor, o consumidor deveria fazer um Pix de R$ 78,00. Infelizmente ele enviou metade do valor. Claro que era golpe, ou seja, acabou perdendo esse dinheiro”, destaca Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR.

LEIA TAMBÉM:

>> Top 10 bairros mais procurados na compra de imóveis usados em Curitiba

>> Bar do Toninho em Curitiba encerra ciclo de 40 anos e muda de dono

Ela aponta alguns detalhes que ajudam o consumidor a identificar golpes, como DDDs de outros estados, erros de português e informações inconsistentes, como a suposta vinculação do Procon-PR ao Ministério da Fazenda, por exemplo, ou entre órgãos que não possuem qualquer relação.

“Fica o alerta. Os Procons não se comunicam com o consumidor desta maneira e não exigem, de maneira alguma, depósitos de valores via Pix ou outros canais. Se você receber uma mensagem com esse teor, bloqueie, não entregue valores, não faça Pix, porque é golpe”, acrescentou a coordenadora do Procon-PR.

De acordo com o delegado José Barreto, chefe do Núcleo de Combate ao Cibercrimes (Nuciber) da Polícia Civil, o golpe do falso Procon é mais uma das diversas modalidades de fraudes virtuais, na qual criminosos se passam por funcionários de órgãos públicos ou falsificam sites copiando o layout do Estado.

“Alertamos as pessoas que tomem muito cuidado ao fazer pesquisas nos buscadores principais da internet e ao clicarem em links patrocinados que aparecem em cima. Sabemos que órgãos do governo não patrocinam links”, afirmou o delegado, que apontou que a PCPR está tomando diversas medidas de combate aos golpistas.

Para não ser vítima, o cidadão deve sempre verificar se o final do endereço eletrônico é “.pr.gov.br” para órgãos do executivo estadual. Em caso de emissão de guia de pagamento, a orientação é que fique atento aos detalhes, como o destinatário do pagamento sendo o Governo do Paraná.

“Caso apareça alguma informação inconsistente, como o nome de uma pessoa ou erros de português, desconfie. Em qualquer situação que esteja diferente do que habitualmente você está acostumado é muito importante não fazer esse tipo de pagamento. Entre em contato por meio dos órgãos oficiais, procure fontes seguras para que você não seja vítima de um golpe”, afirmou Barreto.