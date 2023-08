Escola é atingida por raio e telhas caem dentro de sala de aula no Paraná

Um raio atingiu a cobertura de uma escola na área rural de Prudentópolis, Centro-Sul do Estado, na tarde de quarta-feira (09). A instituição fica na região rural do município, na localidade de Marcondes. Apesar do susto, nenhuma criança se feriu.

Por causa do impacto do raio, várias telhas quebraram e caíram no forro. O forro então, cedeu e caiu dentro da sala de aula dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

Segundo a Secretaria de Educação do Município, a equipe pedagógica da escola acionou a médica que atende a região, que constatou que não havia ninguém ferido.

