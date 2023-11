Deputados querem dar honraria a Bolsonaro; “presidente mais amado do Paraná”

A maioria dos deputados estaduais do Paraná aprovou em primeira discussão o projeto de lei que concede o título de cidadão honorário do Estado do Paraná a Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Por 29 votos favoráveis e oito contra, o projeto de lei deve seguir para segunda votação e, se aprovado novamente, para sanção do governador Ratinho Junior.

De autoria do projeto é dos deputados da bancada do Partido Liberal, partido do ex-presidente Bolsonaro. A proposta de lei justifica a homenagem dizendo que Bolsonaro foi o presidente que “mais visitou e fez pelo Estado do Paraná”. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

De acordo com o texto do projeto, Bolsonaro “foi e continua sendo o presidente mais amado pelo povo paranaense de todos os tempos, isso pode ser constatado pela última votação em 2022, onde recebeu 62,40% dos votos válidos”.

A concessão do Título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná tem como intuito “a realização de uma justa homenagem por esta Casa de Leis reconhecendo grandes feitos à sociedade paranaense, motivo pelo qual requer-se o ensejo dos nobres parlamentares para a concessão da referia honraria”.

