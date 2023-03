Deputados do Paraná discutem novo pedágio com Casa Civil de Lula

Os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Arilson Chiorato (PT) estiveram nesta segunda-feira (6) em Brasília para uma reunião de trabalho com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. O tema do encontro foi o programa de concessões rodoviárias do Paraná e contou com a participação dos deputados federais paranaenses Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, e Ênio Verri, indicado para dirigir a Itaipu Binacional, além do economista Luiz Antonio Fayet.

A concessão de rodovias federais e estaduais do Paraná por mais 30 anos é fator relevante para o desenvolvimento econômico do Paraná, informa um documento entregue para Rui Costa. O expediente construído com base técnica faz um breve histórico dos problemas da concessão anterior e pontua alertas feitos pela equipe técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito do valor das tarifas futuras.

O ofício trata da questão do aporte financeiro, que pode inibir a oferta de descontos na fase de leilão, e das garantias contratuais. Além disso, sugere a recontagem de tráfego e a criação de um conselho de gestão da malha que será concedida ao setor privado. “O tema do pedágio é de interesse público e de grande relevância social e econômica para o Paraná”, pontuou Romanelli em material distribuído por sua assessoria de imprensa. .

De acordo com ele, o pedágio tem que ser resultado de uma equação que permita aos paranaenses pagar a menor tarifa possível e ter a garantia real de receber a contrapartida em obras. “Hoje, tivemos mais uma oportunidade para mostrar ao governo federal as diversas preocupações da sociedade paranaense sobre a modelagem da nova concessão”, acrescentou.

Segundo Romanelli, a agenda muito produtiva e essencialmente técnica. Os deputados estaduais do Paraná também se reuniam com Rafael Vitale e Marcelo Fonseca, respectivamente o diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o superintendente de concessões do órgão. A agência é responsável pela formatação do edital de concessão e que fará a licitação dos seis lotes de rodovias.

“Apresentamos um documento essencialmente técnico que aponta que mecanismos como aporte financeiro podem inibir a oferta de descontos sobre as tarifas-base”, destacou Romanelli. O ofício levado ao governo federal também sustenta que o processo de licitação criou instrumentos contratuais que beneficiam as concessionárias, em detrimento do interesse dos usuários.

Foto: Divulgação