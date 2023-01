Está ativo desde a manhã desta quarta-feira o alerta amarelo para risco potencial de acumulado de chuvas para as regiões litorâneas do Paraná e Santa Catarina. A Defesa Civil do Paraná emitiu também um alerta para chuvas contínuas, o que mantém o solo encharcado e propicia um maior risco para deslizamentos em áreas de encostas.

+ Leia mais: Verão começa nesta quarta-feira com influência do La Niña e muita chuva; Veja como será!

Tanto o Paraná quanto Santa Catarina têm sofrido com as chuvas nos últimos meses. Deslizamentos de terra bloquearam por várias vezes o trânsito nas BR-277, Estrada da Graciosa e BR-376, que liga os dois estados. Atualmente, o trânsito está interrompido quase em sua totalidade na altura do km 668 da BR-376 justamente pelo risco de novas quedas de barreira. Apenas uma faixa está liberada.