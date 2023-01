Por “incrível que pareça”, o verão está prestes a começar no hemisfério sul. A surpresa é por conta do tempo que, pelo menos na região de Curitiba e litoral, está mais com cara de inverno do que propriamente da estação mais quente do ano. O Verão começa a vigorar às 18h48 desta quarta-feira (21) e segue até 23 de março de 2023, às 18h25. Mas e apesar deste começo estar meio bagunçado, como será o verão no Paraná?

A previsão feita pelo Simepar para o verão indica que em Curitiba a nova estação chega com chuva e temperatura máxima de 21ºC. Já o cenário climático global indica que o fenômeno La Niña permanece ativo com intensidade moderada, perdendo força ao longo da estação. Alguns períodos poderão ser mais secos ou mais úmidos, apresentando temperaturas mais ou menos elevadas do que o habitual.

“A temperatura média do ar tende a ficar dentro da normal climatológica, mas estão previstos períodos de dias consecutivos de calor intenso, podendo gerar desconforto térmico”, explica o meteorologista do Simepar, Fernando Mendes. “É provável que o tempo fique mais seco e quente em alguns dias, aumentando a evapotranspiração”.

Como vai ser este verão no Paraná?

As temperaturas mais altas devem ocorrer com mais frequência nas regiões Oeste, Sudoeste, Norte e Litoral. Segundo o Simepar, as temperaturas podem ultrapassar 31ºC no Oeste em janeiro e 30ºC no Norte em março. As mínimas estão previstas para o Sul (região de Guarapuava e União da Vitória), mas beiram em 16ºC em março.

E as chuvas?

O regime de chuvas deve se aproximar progressivamente da média climatológica, com distribuição irregular no tempo e no espaço, a exemplo dos eventos dos últimos meses, com tempestades intensas e rápidas. “Como observado recentemente, algumas áreas podem apresentar volumes acumulados mais significativos, a exemplo do Litoral do Estado”, afirma o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri. “Além disso, devem ocorrer tempestades isoladas bem intensas, que só poderão ser previstas em curto ou curtíssimo prazo”.

Chuvas de verão!

O verão é a estação mais chuvosa no Paraná. Fatores climatológicos favorecem as pancadas de chuvas localizadas e de curta duração, com raios, trovoadas, granizo e ventanias, que podem provocar alagamentos e deslizamentos. São comuns as sequências de dias com chuvas entre as tardes e as noites. Em alguns casos, as chuvas são fortes e bastante volumosas.

De acordo com a previsão, as chuvas podem alcançar até 458 milímetros no Litoral em janeiro e mais de 200 milímetros no Litoral, Sudoeste, Norte e região central em fevereiro.

Veja que incrível!