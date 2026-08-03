Cristina Graeml deve ser confirmada como candidata ao Senado nesta terça

O governador Ratinho Júnior deve cumprir a promessa que fez à jornalista Cristina Graeml ao confirmá-la como candidata ao Senado pelo PSD. A expectativa é que logo pela manhã o anúncio seja feito oficialmente.

Nesta segunda, além do senador Álvaro Dias (MDB) confirmar que não será candidato pela coligação, o Republicanos anunciou que Alexandre Curi é o outro candidato do grupo que terá Sandro Alex na disputa pela vaga no Palácio Iguaçu.

Desde quinta-feira passada, o cenário político no Paraná teve mudanças e apreensão entre alguns dos seis principais grupos políticos. O anúncio da aliança entre PSD e MDB, junto com a confirmação de que o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca seria vice de Sandro Alex, veio à sombra do ex-senador Álvaro Dias, bem cotado nas pesquisas pré-convenções.

A ausência de Dias no anúncio da coligação e as queixas que Alexandre Curi fez a pessoas próximas com a possibilidade de o ex-senador buscar a segunda vaga do Senado criaram um clima tenso nos bastidores. Nem a convenção do MDB, no domingo, diminuiu a apreensão dos envolvidos. Em uma entrevista que permitiu uma dupla interpretação, Álvaro Dias manteve o suspense sobre seu futuro.

Futuro definido nesta segunda-feira, quando o veterano político publicou uma carta agradecendo o apoio recebido, mas abrindo mão de uma disputa que não lhe compete a esta altura da carreira política. A decisão pôs novamente Cristina Graeml na disputa.

A jornalista mantém o mesmo discurso desde sua chegada ao PSD: só será candidata se for ao Senado. Apesar de ter sido sondada para vice de Sandro Alex e até ter sido pressionada a aceitar uma vaga entre os pré-candidatos à Câmara dos Deputados, como federal, ela não abriu mão um segundo sequer do seu objetivo.

Disse várias vezes que aguardaria o cumprimento da promessa feita por Ratinho Júnior de uma vaga nas majoritárias. Inclusive, foi a resposta que deu novamente à Tribuna nesta segunda: “Sou pré-candidata ao Senado e aguardo a confirmação da chapa majoritária pelo governador”.

Se algo mudar até o término no prazo para registro das convenções, na quarta-feira, Cristina deve prosseguir sua carreira no jornalismo.