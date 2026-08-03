Alvaro Dias anuncia que não será candidato ao Senado pelo Paraná

Pré-candidato ao Senado e apontado como favorito em alguma das pesquisas eleitorais, Alvaro Dias (MDB) anunciou que não disputará uma vaga pelo Paraná nas eleições deste ano. Em nota pública divulgada nesta segunda-feira (3), ele explicou que a decisão foi tomada após constatar a falta de apoio unificado dentro do grupo político.

“Compreendi que hoje não existem, dentro do grupo político liderado pelo governador, as condições necessárias para construir essa unidade que eu tanto almejei, também em torno do meu nome”, escreveu.

A movimentação acontece dias depois de o MDB integrar a coligação do PSD. Na sexta-feira (31), um evento na sede do partido, em Curitiba, reuniu os dois grupos para oficializar Rafael Greca (MDB) como vice do candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex (PSD).

A união entre os dois partidos provocou uma disputa interna, visto que o PSD já apoiava a candidatura de Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado. Durante o evento de sexta-feira, quando questionado sobre o apoio à segunda cadeira, o governador Ratinho Junior afirmou que ainda estavam conversando internamente, já que Cristina Graeml (PSD) também é pré-candidata ao cargo.

No domingo (2), durante a convenção estadual do MDB, Dias manteve o suspense e não confirmou que seria candidato. Ao atender à imprensa, o ex-governador adotou um tom conciliador, destacando que não advoga em causa própria, mas pelo coletivo. Em momento algum, disse que era oficialmente o escolhido para caminhar ao lado de Curi na busca pelas duas vagas às quais o estado do Paraná terá direito.

Na nota divulgada nesta segunda, o ex-senador também afirmou que não será motivo de divisão: “Nunca coloquei um projeto pessoal acima de um projeto coletivo. Não fiz isso no passado e por isso também não o farei agora. Portanto, essa é uma decisão que talvez decepcione alguns amigos, mas que considero a mais correta diante das circunstâncias: não serei candidato.”

O político disse que tomou a decisão com serenidade, sem mágoas ou ressentimentos, destacando que reconhecer o momento de recuar faz parte da maturidade pública.

Dias garantiu que continuará acompanhando os rumos da política local e nacional, colocando sua experiência à disposição quando solicitado. Também ressaltou que priorizará, neste momento, o convívio com a família, amigos e apoiadores.

Metodologia da pesquisa citada no texto: 1.104 entrevistados pela Quaest de 21 a 25 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04818/2026.