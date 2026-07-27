Álvaro Dias lidera dois cenários em nova pesquisa para o Senado no Paraná

A Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) uma pesquisa de intenções de voto para as duas cadeiras de senador que estão em disputa pelo Paraná nas eleições 2026.

Nos dois cenários em que é citado, Alvaro Dias (MDB) lidera as intenções de voto. No primeiro cenário a disputa pela segunda vaga ao Senado fica entre Alexandre Curi (PSD), Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann (PT), todos empatados pela margem de erro.

No segundo cenário, sem o nome de Dallagnol, a segunda vaga fica na disputa entre Curi, Barros e Gleisi Hoffmann. Já no terceiro cenário, sem a presença de Alvaro Dias, há empate técnico entre Curi, Dallagnol, Barros e Hoffmann.

Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026

A pesquisa Genial/Quaest simulou três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes para que o entrevistado indique em quem gostaria de votar) para a disputa ao Senado no Paraná em 2026. O resultado é o consolidado de primeiro e segundo votos e reduzido para 100%.

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Alvaro Dias lidera e segundo voto fica distribuído no primeiro cenário

Alvaro Dias (MDB): 20%

Alexandre Curi (PSD): 10%

Deltan Dallagnol (Novo): 10%

Gleisi Hoffmann (PT): 10%

Filipe Barros (PL): 8%

Cristina Graeml (PSD): 4%

Dr. Rosinha (PT): 4%

Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Indecisos: 19%

Alvaro Dias mantém preferência do eleitor e distribuição pouco se altera em segundo cenário

Alvaro Dias (MDB): 20%

Alexandre Curi (PSD): 11%

Filipe Barros (PL): 10%

Gleisi Hoffmann (PT): 10%

Cristina Graeml (PSD): 5%

Dr. Rosinha (PT): 4%

Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 22%

Pesquisa testou cenário sem Alvaro Dias na disputa pelo Senado

Alexandre Curi (PSD): 14%

Deltan Dallagnol (Novo): 12%

Filipe Barros (PL): 12%

Gleisi Hoffmann (PT): 11%

Dr. Rosinha (PT): 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Indecisos: 24%

Potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao Senado pelo Paraná

A Genial/Quaest também perguntou qual seria a possibilidade de voto em cada um dos pré-candidatos.

Alvaro Dias (MDB)

Não conhece, nunca ouviu falar: 14%

Conhece e poderia votar nele: 52%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 34%

Alexandre Curi (PSD)

Não conhece, nunca ouviu falar: 49%

Conhece e poderia votar nele: 25%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 26%

Cristina Graeml (PSD)

Não conhece, nunca ouviu falar: 69%

Conhece e poderia votar nela: 13%

Conhece, mas não votaria nela de jeito nenhum: 18%

Deltan Dallagnol (Novo)

Não conhece, nunca ouviu falar: 64%

Conhece e poderia votar nele: 20%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 16%

Dr. Rosinha (PT)

Não conhece, nunca ouviu falar: 57%

Conhece e poderia votar nele: 8%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 35%

Filipe Barros (PL)

Não conhece, nunca ouviu falar: 64%

Conhece e poderia votar nele: 18%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 18%

Gleisi Hoffmann (PT)

Não conhece, nunca ouviu falar: 18%

Conhece e poderia votar nela: 22%

Conhece, mas não votaria nela de jeito nenhum: 60%

Luiz Carlos Hauly (Podemos)

Não conhece, nunca ouviu falar: 75%

Conhece e poderia votar nele: 5%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 20%

Metodologia: 1.104 entrevistados pela Quaest de 21 a 25 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04818/2026.