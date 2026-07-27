Álvaro Dias lidera dois cenários em nova pesquisa para o Senado no Paraná

A Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) uma pesquisa de intenções de voto para as duas cadeiras de senador que estão em disputa pelo Paraná nas eleições 2026.
Nos dois cenários em que é citado, Alvaro Dias (MDB) lidera as intenções de voto. No primeiro cenário a disputa pela segunda vaga ao Senado fica entre Alexandre Curi (PSD), Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann (PT), todos empatados pela margem de erro.
No segundo cenário, sem o nome de Dallagnol, a segunda vaga fica na disputa entre Curi, Barros e Gleisi Hoffmann. Já no terceiro cenário, sem a presença de Alvaro Dias, há empate técnico entre Curi, Dallagnol, Barros e Hoffmann.
Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026
A pesquisa Genial/Quaest simulou três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes para que o entrevistado indique em quem gostaria de votar) para a disputa ao Senado no Paraná em 2026. O resultado é o consolidado de primeiro e segundo votos e reduzido para 100%.
Alvaro Dias lidera e segundo voto fica distribuído no primeiro cenário
- Alvaro Dias (MDB): 20%
- Alexandre Curi (PSD): 10%
- Deltan Dallagnol (Novo): 10%
- Gleisi Hoffmann (PT): 10%
- Filipe Barros (PL): 8%
- Cristina Graeml (PSD): 4%
- Dr. Rosinha (PT): 4%
- Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
- Indecisos: 19%
Alvaro Dias mantém preferência do eleitor e distribuição pouco se altera em segundo cenário
- Alvaro Dias (MDB): 20%
- Alexandre Curi (PSD): 11%
- Filipe Barros (PL): 10%
- Gleisi Hoffmann (PT): 10%
- Cristina Graeml (PSD): 5%
- Dr. Rosinha (PT): 4%
- Luiz Carlos Hauly (Podemos): 1%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
- Indecisos: 22%
Pesquisa testou cenário sem Alvaro Dias na disputa pelo Senado
- Alexandre Curi (PSD): 14%
- Deltan Dallagnol (Novo): 12%
- Filipe Barros (PL): 12%
- Gleisi Hoffmann (PT): 11%
- Dr. Rosinha (PT): 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
- Indecisos: 24%
Potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao Senado pelo Paraná
A Genial/Quaest também perguntou qual seria a possibilidade de voto em cada um dos pré-candidatos.
Alvaro Dias (MDB)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 14%
- Conhece e poderia votar nele: 52%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 34%
Alexandre Curi (PSD)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 49%
- Conhece e poderia votar nele: 25%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 26%
Cristina Graeml (PSD)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 69%
- Conhece e poderia votar nela: 13%
- Conhece, mas não votaria nela de jeito nenhum: 18%
Deltan Dallagnol (Novo)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 64%
- Conhece e poderia votar nele: 20%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 16%
Dr. Rosinha (PT)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 57%
- Conhece e poderia votar nele: 8%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 35%
Filipe Barros (PL)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 64%
- Conhece e poderia votar nele: 18%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 18%
Gleisi Hoffmann (PT)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 18%
- Conhece e poderia votar nela: 22%
- Conhece, mas não votaria nela de jeito nenhum: 60%
Luiz Carlos Hauly (Podemos)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 75%
- Conhece e poderia votar nele: 5%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 20%
Metodologia: 1.104 entrevistados pela Quaest de 21 a 25 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04818/2026.