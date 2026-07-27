Moro abre vantagem de 21 pontos sobre Requião Filho

A Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O senador Sergio Moro (PL) abre vantagem de 21 pontos, em primeiro cenário estimulado, para o segundo candidato mais bem colocado, o deputado estadual Requião Filho (PDT).

A pesquisa também mediu os desempenhos do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB); do ex-secretário de Infraestrutura e Logística no governo Ratinho Junior Sandro Alex (PSD); do advogado Luiz França (Missão) e do ex-deputado Tony Garcia.

Foram seis cenários de segundo turno simulados, três deles com a presença de Moro, que ganharia de Requião Filho, de Greca e de Sandro Alex, se as eleições fossem hoje, conforme a pesquisa Genial/Quaest. Num eventual confronto direto, Greca e Requião filho ficam empatados dentro da margem de erro estimada para a sondagem eleitoral.

Contra Sandro Alex, Requião Filho venceria. Greca também fica à frente de Sandro Alex na simulação de segundo turno.

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Para 35% dos entrevistados, a escolha do voto é definitiva — o índice era de 32% na pesquisa Quaest do mês de abril. Outros 64% disseram que o voto ainda pode mudar até o dia da votação.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A Genial/Quaest fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes para que o entrevistado indique em quem gostaria de votar) para primeiro turno.

Indecisos somam 83% em cenário espontâneo para voto em governador do Paraná

Sergio Moro (PL): 8%

Requião Filho (PDT): 3%

Sandro Alex (PSD): 2%

Rafael Greca (MDB): 1%

Outros: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Indecisos: 83%

Moro abre vantagem de 21 pontos em primeiro cenário estimulado pela Quaest

Sergio Moro (PL): 39%

Requião Filho (PDT): 18%

Rafael Greca (MDB): 12%

Sandro Alex (PSD): 7%

Luiz França (Missão): 1%

Tony Garcia (DC): 1%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

Indecisos: 15%

Sem Tony Garcia, há pouca diferença na intenção de voto entre os demais candidatos

Sergio Moro (PL): 39%

Requião Filho (PDT): 19%

Rafael Greca (MDB): 12%

Sandro Alex (PSD): 8%

Luiz França (Missão): 1%

Branco/Nulo/Não vai votar: 6%

Indecisos: 15%

Pesquisa Quaest testou cenário sem Rafael Greca

Sergio Moro (PL): 40%

Requião Filho (PDT): 24%

Sandro Alex (PSD): 9%

Luiz França (Missão): 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

Indecisos: 16%

Segundo turno para governador do Paraná

A pesquisa Genial/Quaest simulou seis cenários de segundo turno na disputa para governador do Paraná.

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 48%

Requião Filho (PDT): 29%

Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Indecisos: 13%

Sergio Moro x Rafael Greca

Sergio Moro (PL): 47%

Rafael Greca (MDB): 25%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Indecisos: 15%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 50%

Sandro Alex (PSD): 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Indecisos: 18%

Rafael Greca x Requião Filho

Rafael Greca (MDB): 33%

Requião Filho (PDT): 32%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 18%

Sandro Alex x Requião Filho

Requião Filho (PDT): 37%

Sandro Alex (PSD): 20%

Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Indecisos: 20%

Rafael Greca x Sandro Alex

Rafael Greca (MDB): 36%

Sandro Alex (PSD): 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Indecisos: 22%

Potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao governo

A Genial/Quaest também perguntou qual seria a possibilidade de voto em cada um dos pré-candidatos ao governo do Paraná.

Luiz França (Missão)

Não conhece, nunca ouviu falar: 88%

Conhece e poderia votar nele: 2%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 10%

Rafael Greca (MDB)

Não conhece, nunca ouviu falar: 33%

Conhece e poderia votar nele: 35%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 32%

Requião Filho (PDT)

Não conhece, nunca ouviu falar: 19%

Conhece e poderia votar nele: 34%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 47%

Sandro Alex (PSD)

Não conhece, nunca ouviu falar: 68%

Conhece e poderia votar nele: 15%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 17%

Sergio Moro (PL)

Não conhece, nunca ouviu falar: 13%

Conhece e poderia votar nele: 53%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 34%

Tony Garcia (DC)

Não conhece, nunca ouviu falar: 72%

Conhece e poderia votar nele: 5%

Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 23%

Metodologia: 1.104 entrevistados pela Quaest de 21 a 25 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04818/2026.