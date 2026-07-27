Moro abre vantagem de 21 pontos sobre Requião Filho

A Genial/Quaest divulgou nesta segunda-feira (27) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O senador Sergio Moro (PL) abre vantagem de 21 pontos, em primeiro cenário estimulado, para o segundo candidato mais bem colocado, o deputado estadual Requião Filho (PDT).
A pesquisa também mediu os desempenhos do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB); do ex-secretário de Infraestrutura e Logística no governo Ratinho Junior Sandro Alex (PSD); do advogado Luiz França (Missão) e do ex-deputado Tony Garcia.
Foram seis cenários de segundo turno simulados, três deles com a presença de Moro, que ganharia de Requião Filho, de Greca e de Sandro Alex, se as eleições fossem hoje, conforme a pesquisa Genial/Quaest. Num eventual confronto direto, Greca e Requião filho ficam empatados dentro da margem de erro estimada para a sondagem eleitoral.
Contra Sandro Alex, Requião Filho venceria. Greca também fica à frente de Sandro Alex na simulação de segundo turno.
Para 35% dos entrevistados, a escolha do voto é definitiva — o índice era de 32% na pesquisa Quaest do mês de abril. Outros 64% disseram que o voto ainda pode mudar até o dia da votação.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
A Genial/Quaest fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e três cenários estimulados (quando são mostrados os nomes para que o entrevistado indique em quem gostaria de votar) para primeiro turno.
Indecisos somam 83% em cenário espontâneo para voto em governador do Paraná
- Sergio Moro (PL): 8%
- Requião Filho (PDT): 3%
- Sandro Alex (PSD): 2%
- Rafael Greca (MDB): 1%
- Outros: 2%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
- Indecisos: 83%
Moro abre vantagem de 21 pontos em primeiro cenário estimulado pela Quaest
- Sergio Moro (PL): 39%
- Requião Filho (PDT): 18%
- Rafael Greca (MDB): 12%
- Sandro Alex (PSD): 7%
- Luiz França (Missão): 1%
- Tony Garcia (DC): 1%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
- Indecisos: 15%
Sem Tony Garcia, há pouca diferença na intenção de voto entre os demais candidatos
- Sergio Moro (PL): 39%
- Requião Filho (PDT): 19%
- Rafael Greca (MDB): 12%
- Sandro Alex (PSD): 8%
- Luiz França (Missão): 1%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 6%
- Indecisos: 15%
Pesquisa Quaest testou cenário sem Rafael Greca
- Sergio Moro (PL): 40%
- Requião Filho (PDT): 24%
- Sandro Alex (PSD): 9%
- Luiz França (Missão): 2%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
- Indecisos: 16%
Segundo turno para governador do Paraná
A pesquisa Genial/Quaest simulou seis cenários de segundo turno na disputa para governador do Paraná.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 48%
- Requião Filho (PDT): 29%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 10%
- Indecisos: 13%
Sergio Moro x Rafael Greca
- Sergio Moro (PL): 47%
- Rafael Greca (MDB): 25%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
- Indecisos: 15%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 50%
- Sandro Alex (PSD): 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
- Indecisos: 18%
Rafael Greca x Requião Filho
- Rafael Greca (MDB): 33%
- Requião Filho (PDT): 32%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
- Indecisos: 18%
Sandro Alex x Requião Filho
- Requião Filho (PDT): 37%
- Sandro Alex (PSD): 20%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 23%
- Indecisos: 20%
Rafael Greca x Sandro Alex
- Rafael Greca (MDB): 36%
- Sandro Alex (PSD): 18%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
- Indecisos: 22%
Potencial de voto e rejeição dos pré-candidatos ao governo
A Genial/Quaest também perguntou qual seria a possibilidade de voto em cada um dos pré-candidatos ao governo do Paraná.
Luiz França (Missão)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 88%
- Conhece e poderia votar nele: 2%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 10%
Rafael Greca (MDB)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 33%
- Conhece e poderia votar nele: 35%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 32%
Requião Filho (PDT)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 19%
- Conhece e poderia votar nele: 34%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 47%
Sandro Alex (PSD)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 68%
- Conhece e poderia votar nele: 15%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 17%
Sergio Moro (PL)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 13%
- Conhece e poderia votar nele: 53%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 34%
Tony Garcia (DC)
- Não conhece, nunca ouviu falar: 72%
- Conhece e poderia votar nele: 5%
- Conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum: 23%
Metodologia: 1.104 entrevistados pela Quaest de 21 a 25 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04818/2026.