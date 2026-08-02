Álvaro Dias mantém suspense sobre candidatura ao senado em convenção do MDB

Oficialmente, a chapa encabeçada por Sandro Alex (PSD), que teve a confirmação de Rafael Greca (MDB) como seu vice, segue com apenas um pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro: Alexandre Curi (Republicanos). Neste domingo, na Sociedade Thalia, o MDB realizou a sua convenção estadual para confirmar a aliança anunciada na sexta-feira (31) entre PSD e MDB.

A expectativa era saber se o MDB indicaria Álvaro Dias para a disputa pela segunda vaga do grupo ao Senado, mas isso não aconteceu. Pelo menos não oficialmente. Nem nos discursos oficiais, nem nas entrevistas coletivas.

Ao atender à imprensa, Álvaro Dias manteve o tom conciliador, destacando que não advoga em causa própria, mas sim pelo coletivo. Em momento algum, ele disse que era oficialmente o candidato, o escolhido do MDB para caminhar ao lado de Curi na busca pelas duas vagas às quais o estado do Paraná terá direito.

Mantém, aliás, o que disse à reportagem da Tribuna do Paraná nesta semana, dizendo que passou a pensar em candidatura após ver os índices de aprovação e mensagens recebidas de apoiadores. Clique aqui para conferir.

“Mas nosso propósito sempre foi a construção da unidade, da união. Desde o início da minha participação nos bastidores da política atual, empreguei a união. E, evidentemente, quem advoga a causa da união não pode advogar em causa própria. Minha presença não é imposição de candidatura, mas participação do debate político na construção da ponte unindo pessoas, para que o Paraná possa eleger, em primeiro lugar, o projeto do interesse coletivo, não da vaidade e do interesse pessoal”, afirmou, até logo ser interrompido pelo companheiro de partido Rafael Greca.

“Eu sou advogado da causa do Álvaro Dias, pois o amor é a condição da missão. E, mais do que tudo, ele representa a garantia de a tribuna do Senado ter uma voz forte em favor do Paraná.” Correligionários gritaram e aplaudiram, abafando a fala de Greca.

Álvaro retomou sua fala, ainda sem confirmar sua própria candidatura, citando trechos da música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. “E é preciso paz para sorrir. Queremos essa pacificação para enfrentar a burra polarização que há no país. A união tem por objetivo enfrentar essa polarização”.

Em seguida, o ex-senador falou diretamente sobre Alexandre Curi, que teria ficado incomodado com a possibilidade de Álvaro Dias se tornar candidato no mesmo grupo político que ele. “O Alexandre Curi tem a sua vaga reservada. Não faria campanha sem a presença dele. Estamos fazendo o chamamento para que venha conosco e achamos que a unidade passa pela presença dele na chapa. Por essa razão, temos que ter muita paciência e esgotar todos os recursos para buscar essa pacificação”.

Álvaro disse ainda que a causa da união que ele tanto defende estaria perdida se o grupo não tivesse competência, equilíbrio, bom senso e maturidade para aguardar o momento da pacificação.

O prazo para registro das convenções termina na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto. A ata do encontro do MDB deverá ficar aberta para os ajustes necessários até o prazo limite. As definições de verdade não devem passar desta segunda-feira, quando acontece a convenção do Republicanos, de Alexandre Curi.

Apesar de existir a possibilidade de um rompimento, com Curi buscando outros parceiros e levando consigo o apoio de centenas de prefeitos, a tendência é que haja um acordo maior. As lideranças envolvidas têm conversado diariamente desde a confirmação de que o MDB faria parte da aliança em torno de Sandro Alex.