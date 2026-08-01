PL confirma Sergio Moro na disputa pelo governo do Paraná e aliança com três partidos

O PL oficializou, na manhã deste sábado (1º), a candidatura do senador Sergio Moro ao Governo do Paraná. Durante a convenção estadual, realizada no Espaço Torres, em Curitiba, o partido também confirmou o deputado federal Filipe Barros (PL) e o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) como candidatos ao Senado.

Além da aliança com o Novo para a disputa majoritária, a convenção oficializou a composição com os partidos Podemos e Democracia Cristã. As duas siglas participarão da chapa proporcional, lançando candidatos à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e à Câmara dos Deputados. O PL também apresentou 86 candidatos que disputarão vagas de deputado estadual e deputado federal.

Já como vice de Sergio Moro, o PL confirmou Edson Vasconcelos (PL), presidente licenciado da Fiep. Antes da convenção, Moro afirmou que o evento marca um momento de fortalecimento do partido no Estado, que aposta também na candidatura feminina por meio do PL Mulher.

“Muitos diziam que o PL iria encolher no Paraná. O que estamos mostrando é exatamente o contrário. O PL chega a esta convenção fortalecido. É um time preparado para apresentar um novo projeto para o Paraná, baseado em gestão eficiente, segurança, desenvolvimento e oportunidades para a população”, declarou.

Nas redes sociais, Deltan Dallagnol afirmou que a aliança reúne partidos e candidatos que compartilham as mesmas bandeiras. “Essa candidatura nasce com um propósito muito claro: transformar o Paraná em uma fortaleza contra a corrupção, enfrentar a impunidade e levar justiça de volta a Brasília e ao Brasil”, escreveu.

A candidatura de Deltan ainda será homologada em convenção do Partido Novo, marcada para o dia 8 de agosto, às 9h, na Sociedade Thalia, em Curitiba. O Podemos já realizou sua convenção, enquanto os candidatos do Democracia Cristã serão oficializados no encontro da sigla previsto para 5 de agosto.