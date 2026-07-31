PSD e MDB oficializam chapa com Sandro Alex e Rafael Greca

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (31), o MDB oficializou o apoio à candidatura de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Paraná, selando a composição com o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), na vaga de vice.

A oficialização ocorre um dia após Greca confirmar a formação da chapa. Realizada na sede do MDB, em Curitiba, a coletiva reuniu as principais lideranças do grupo político, incluindo o governador Ratinho Junior (PSD), o prefeito da capital, Eduardo Pimentel (PSD), o presidente estadual do MDB, Sérgio Souza, além de Sandro Alex e Rafael Greca.

“A nossa aliança é programática. É uma honra e alegria servir ao Paraná. Entrego esse plano de governo que nós prezamos muito e que depois fará o nosso roteiro. Meu coração paranista só vai sossegar quando, junto com ônibus elétricos, nós possamos vir a ter ônibus movidos a biogás do Paraná”, destacou Greca ao apresentar propostas do plano de governo entregue a Sandro Alex.

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“Que felicidade ter ao meu lado um homem que pelas palavras nos emociona e que demonstra que ama esse Paraná de verdade. Tenho o privilégio de dizer que tenho ao meu lado uma figura como Darci Piana foi para Ratinho Junior. Eu digo que Rafael Greca não será um vice-governador, será um governador como Piana foi junto com Ratinho Junior”, afirmou Sandro Alex.

“A minha responsabilidade como governador, agora no final de um ciclo, é dar garantia aos paranaenses de que eles vão ficar em boas mãos. Eu me dediquei muito para construir e buscar os melhores para o Paraná. Faço um agradecimento em nome do meu time pela grandeza de Rafael Greca entender a importância dele para este momento”, disse o governador Ratinho Junior.

“Faremos de tudo para eleger Sandro governador do Paraná e Rafael Greca vice-governador”, completou Sérgio Souza.

Disputa pelo Senado

Apesar de a aliança para o governo do estado estar consolidada, a definição da segunda vaga ao Senado permanece em aberto. Durante a coletiva, Sandro Alex e Ratinho Junior reiteraram o apoio a Alexandre Curi (Republicanos) para a primeira cadeira. “Temos o compromisso da vaga com o Alexandre Curi. Agora temos mais quatro ou cinco dias para ouvir os outros partidos e o nosso para definir a segunda vaga. Essa definição a gente vai fazer em conjunto”, explicou o governador.

A disputa pela segunda indicação conta com os nomes dos pré-candidatos Alvaro Dias (MDB) e Cristina Graeml (PSD). “Eu acho que o Alvaro é um nome muito importante para o Paraná e foi um grande senador. O MDB também vai ter que avaliar. Nós temos a Cristina Graeml, que é uma possível candidata também e representa o nosso partido. Vamos ter que construir um nome de consenso”, afirmou Ratinho Junior.

O governador também descartou qualquer crise envolvendo Alexandre Curi após a chegada do MDB ao bloco.

A convenção estadual do MDB acontece neste domingo (2). Já a convenção estadual do Republicanos está marcada para segunda-feira (3).