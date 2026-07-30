Rafael Greca (MDB) será vice de Sandro Alex (PSD)

O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), será o candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Sandro Alex (PSD), ex-secretário de Infraestrutura e Transporte de Ratinho Júnior. O anúncio deve ser feito nesta sexta-feira (31), em entrevista coletiva já convocada no final da tarde desta quinta-feira pela assessoria de Greca. O evento antecede a própria convenção do partido, marcada para domingo.

Apesar de dizer reiteradas vezes que não aceitaria ser vice em chapa nenhuma (era sondado e cobiçado também por outras coligações), Greca ponderou sobre seu futuro após reuniões com Ratinho Júnior no começo da semana e com o próprio Sandro Alex nesta quinta.

No começo do ano, frustrado pela preferência que Ratinho demonstrava pelo então secretário de Cidades Guto Silva, Greca deixou o PSD e acertou com o MDB. Caminho semelhante foi trilhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, que também havia sido preterido nas conversas iniciais e foi para o Republicanos.

Nos bastidores, no entanto, há quem diga que as movimentações de Curi e Greca foram calculadas para que a aliança em torno do nome escolhido por Ratinho Júnior tivesse o apoio de mais partidos.

Indefinições na disputa pelo Senado

Se por um lado o acordo para a dupla Sandro/Greca foi selado, as vagas da coligação na disputa pelo Senado ainda não têm candidatos certos. Alexandre Curi, em tese, teria a vaga mais garantida, restando a outra para ser disputada entre Cristina Graeml, Guto Silva e agora Álvaro Dias.

Nesta quinta, a Tribuna do Paraná publicou uma entrevista com o ex-senador, que condicionou o sucesso de uma eventual empreitada pela posição à aliança do MDB com o PSD, o que acabou se concretizando. Isso coloca Dias em posição de vantagem nesta disputa.

A jornalista Cristina Graeml, que aceitou o convite para se filiar ao PSD com a promessa de que teria vaga na disputa da majoritária, segue com chances. Diversos partidos ofereceram a ela a chance de disputar vaga como deputada federal, mas ela, assim como Greca se negou a aceitar ser vice, disse várias vezes que não iria concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.