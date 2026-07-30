Companheiro de Greca, Álvaro Dias quer aliança com Ratinho Júnior

Faltando três dias para a convenção estadual do MDB, prevista para o próximo domingo (2), na Sociedade Thalia, em Curitiba, o destino do ex-senador Álvaro Dias ainda é incerto. Apontado como favorito em algumas das pesquisas eleitorais, ele ainda não confirmou que será novamente candidato ao Senado pelo Paraná porque espera por uma aliança mais forte para o pleito de outubro. Hoje, o MDB está sozinho.

Em resposta aos questionamentos da Tribuna do Paraná, o senador explicou por que aceitaria disputar uma das vagas do estado para o Senado. “Por me sentir convocado pelos paranaenses, conforme as pesquisas sugerem, e por brasileiros de todas as partes, pelos apelos reiterados que recebo. Disputaria também pela chance de exercer mandato profícuo como os anteriores”, disse.

No entanto, Álvaro Dias explicou que o isolamento político de uma candidatura “puro-sangue” poderia dificultar a viabilização não só de sua candidatura, mas a do ex-prefeito Rafael Greca, que faz pré-campanha como postulante ao cargo de governador, hoje ocupado por Ratinho Júnior (PSD).

“O MDB isolado é insuficiente para viabilizar exercício eficiente de mandato no Senado. Uma parceria com o governo estadual pode ajudar muito na produção de resultados. E por isso que advogo aliança do MDB com o núcleo político liderado pelo governador”, disse o ex-senador.

Aliança ainda é o objetivo

A aliança do MDB com o grupo liderado por Ratinho Júnior (PSD), que escolheu o ex-secretário Sandro Alex como pré-candidato ao governo, é especulada há meses. Mas Greca faz jogo duro, bancando que está melhor nas sondagens e que não aceitaria ser candidato a vice na chapa de Sandro Alex. Posição, aliás, que poderia sobrar para a jornalista Cristina Graeml, que fechou com o partido com a promessa de uma vaga nas majoritárias.

Na coligação atual do grupo político de Ratinho, uma das vagas da disputa ao Senado está garantida ao presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi. A outra, que era sonho de Cristina, ainda não foi definida. A convenção do PSD aconteceu no último dia 25, mas nem todos os nomes foram confirmados.

O governador Ratinho Júnior tem pressionado Greca a concretizar a aliança com o PSD. Antes da janela eleitoral para troca de partidos, Greca estava no partido do governador e só deixou a legenda pela chance de disputar o Palácio Iguaçu. O cargo oferecido por Ratinho ao ex-prefeito é justamente o de vice de Sandro Alex, mas Greca disse reiteradas vezes que não quer. Pelo menos até agora.

Metodologia: 1.104 entrevistados pela Quaest de 21 a 25 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-04818/2026.