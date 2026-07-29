Nova pesquisa mostra Moro com 18 pontos de vantagem sobre Requião Filho

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (29) um levantamento com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. Os números foram divulgados inicialmente pelo portal Bem Paraná. Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 37,4% das intenções de voto, abrindo 18,3 pontos percentuais de vantagem para Requião Filho (PDT).

Indicado pelo governador Ratinho Junior (PSD), Sandro Alex (PSD) está empatado tecnicamente na segunda colocação com Requião Filho. Na sequência aparece Rafael Greca (MDB).

O instituto IRG Pesquisas não simulou cenários de segundo turno.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

No cenário estimulado, Moro também fica na frente

Sergio Moro (PL): 37,4%

Requião Filho (PDT): 19,1%

Sandro Alex (PSD): 16,5%

Rafael Greca (MDB): 11,1%

Tony Garcia (DC): 0,4%

Luiz França (Missão): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,4%

Não sabe/Não respondeu: 9,8%

Sergio Moro é o mais citado na pesquisa espontânea

Sergio Moro (PL): 16,4%

Requião Filho (PDT): 6,5%

Ratinho Junior (PSD)*: 5,1%

Sandro Alex (PSD): 4,6%

Rafael Greca (MDB): 2,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 0,3%

Luiz França (Missão): 0,2%

Alvaro Dias (MDB): 0,1%

Gleisi Hoffmann (PT): 0,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,0%

Não sabe/Não respondeu: 59,2%

*Ratinho Junior não pode ser votado porque está no segundo mandato e impedido de tentar a reeleição.

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo IRG Pesquisas entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Bem Paraná Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03191/2026.