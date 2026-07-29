Nova pesquisa para presidente simula cenários sem Lula

A nova pesquisa AtlasIntel para Presidência da República foi divulgada nesta quarta-feira (29). O levantamento testou três cenários estimulados de primeiro turno e oito de segundo turno para as eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários de primeiro turno em que aparece.
No cenário com todos os pré-candidatos, ele tem 9,1 pontos percentuais a mais que Flávio Bolsonaro (PL). No outro cenário, com menos pré-candidatos, ele aumenta a vantagem para 10,4 pontos percentuais.
Já no segundo turno, o presidente também leva vantagem sobre o pré-candidato do PL, com a diferença de 6,3 pontos. Lula também venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Michelle Bolsonaro (PL) e Jair Bolsonaro (PL).
Em um eventual segundo turno sem Lula, Flávio fica em segundo contra o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que lidera com 45,8%, contra 42,7% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
A AtlasIntel também fez um cenário com a presença de Fernando Haddad (PT) no lugar de Lula. No primeiro turno, o petista fica 3,4 pontos percentuais à frente de Flávio. Na simulação de segundo turno entre eles, Haddad lidera numericamente, mas empata dentro da margem de erro.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou três cenários estimulados de primeiro turno para a disputa presidencial.
Lula tem 9,1 pontos de frente no primeiro cenário estimulado
- Lula (PT): 44,9%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35,8%
- Renan Santos (Missão): 7,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
- Romeu Zema (Novo): 2,8%
- Samara Martins (UP): 2,1%
- Augusto Cury (Avante): 1,6%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%
- Hertz Dias (PSTU): 0,1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Voto branco/nulo: 0,6%
- Não sabe: 1%
Lula mantém vantagem no segundo cenário estimulado
- Lula (PT): 47,4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Renan Santos (Missão): 7,8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%
- Romeu Zema (Novo): 2,9%
- Voto branco/nulo: 1,2%
- Não sabe: 0,4%
No cenário com Fernando Haddad no lugar de Lula, o petista leva vantagem
- Fernando Haddad (PT): 40,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36,9%
- Renan Santos (Missão): 8,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4,2%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Voto branco/nulo: 4,6%
- Não sabe: 2,5%
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa simulou oito confrontos em um eventual segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 49,2%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42,9%
- Branco/Nulo/Não sabe: 7,9%
Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 48,8%
- Michelle Bolsonaro (PL): 42,5%
- Branco/Nulo/Não sabe: 8,8%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 48,6%
- Romeu Zema (Novo): 39,6%
- Branco/Nulo/Não sabe: 11,8%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 48,2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38,9%
- Branco/Nulo/Não sabe: 12,9%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47,6%
- Renan Santos (Missão): 30,2%
- Branco/Nulo/Não sabe: 22,2%
Lula x Jair Bolsonaro
- Lula (PT): 49,2%
- Jair Bolsonaro (PL)*: 43,9%
- Branco/Nulo/Não sabe: 6,9%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro
- Fernando Haddad (PT): 44,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,7%
- Branco/Nulo/Não sabe: 12%
Geraldo Alckmin x Flávio Bolsonaro
- Geraldo Alckmin (PSB): 45,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42,7%
- Branco/Nulo/Não sabe: 11,5%
Rejeição dos candidatos na disputa a presidente
A pesquisa mediu o índice de rejeição perguntando aos eleitores em qual dos políticos listados não votariam de jeito nenhum:
- Flávio Bolsonaro (PL): 52,9%
- Lula (PT): 49,4%
- Jair Bolsonaro (PL): 42,6%
- Michelle Bolsonaro (PL): 39,2%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Romeu Zema (Novo): 37,7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 33,3%
- Fernando Haddad (PT): 32,6%
Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.021 pessoas por meio de formulário eletrônico entre os dias 22 e 27 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-08602/2026.