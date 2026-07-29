Eleições

Nova pesquisa para presidente simula cenários sem Lula

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Rafael Fantin - Gazeta do Povo Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 29/07/26 07h43
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A nova pesquisa AtlasIntel para Presidência da República foi divulgada nesta quarta-feira (29). O levantamento testou três cenários estimulados de primeiro turno e oito de segundo turno para as eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários de primeiro turno em que aparece.

No cenário com todos os pré-candidatos, ele tem 9,1 pontos percentuais a mais que Flávio Bolsonaro (PL). No outro cenário, com menos pré-candidatos, ele aumenta a vantagem para 10,4 pontos percentuais.

Já no segundo turno, o presidente também leva vantagem sobre o pré-candidato do PL, com a diferença de 6,3 pontos. Lula também venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Michelle Bolsonaro (PL) e Jair Bolsonaro (PL).

Em um eventual segundo turno sem Lula, Flávio fica em segundo contra o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que lidera com 45,8%, contra 42,7% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A AtlasIntel também fez um cenário com a presença de Fernando Haddad (PT) no lugar de Lula. No primeiro turno, o petista fica 3,4 pontos percentuais à frente de Flávio. Na simulação de segundo turno entre eles, Haddad lidera numericamente, mas empata dentro da margem de erro.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou três cenários estimulados de primeiro turno para a disputa presidencial.

Lula tem 9,1 pontos de frente no primeiro cenário estimulado

  • Lula (PT): 44,9%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35,8%
  • Renan Santos (Missão): 7,8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%
  • Romeu Zema (Novo): 2,8%
  • Samara Martins (UP): 2,1%
  • Augusto Cury (Avante): 1,6%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%
  • Hertz Dias (PSTU): 0,1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Voto branco/nulo: 0,6%
  • Não sabe: 1%

Lula mantém vantagem no segundo cenário estimulado

  • Lula (PT): 47,4%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37%
  • Renan Santos (Missão): 7,8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%
  • Romeu Zema (Novo): 2,9%
  • Voto branco/nulo: 1,2%
  • Não sabe: 0,4%

No cenário com Fernando Haddad no lugar de Lula, o petista leva vantagem

  • Fernando Haddad (PT): 40,3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36,9%
  • Renan Santos (Missão): 8,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4,2%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Voto branco/nulo: 4,6%
  • Não sabe: 2,5%

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou oito confrontos em um eventual segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 49,2%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42,9%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 7,9%

Lula x Michelle Bolsonaro

  • Lula (PT): 48,8%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 42,5% 
  • Branco/Nulo/Não sabe: 8,8%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 48,6%
  • Romeu Zema (Novo): 39,6%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 11,8%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 48,2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38,9%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 12,9%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 47,6%
  • Renan Santos (Missão): 30,2% 
  • Branco/Nulo/Não sabe: 22,2%

Lula x Jair Bolsonaro

  • Lula (PT): 49,2%
  • Jair Bolsonaro (PL)*: 43,9%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 6,9%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro

  • Fernando Haddad (PT): 44,3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43,7%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 12%

Geraldo Alckmin x Flávio Bolsonaro

  • Geraldo Alckmin (PSB): 45,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42,7%
  • Branco/Nulo/Não sabe: 11,5%

Rejeição dos candidatos na disputa a presidente

A pesquisa mediu o índice de rejeição perguntando aos eleitores em qual dos políticos listados não votariam de jeito nenhum:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52,9%
  • Lula (PT): 49,4%
  • Jair Bolsonaro (PL): 42,6%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 39,2%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Romeu Zema (Novo): 37,7%
  • Ronaldo Caiado (PSD):  33,3%
  • Fernando Haddad (PT): 32,6%

Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.021 pessoas por meio de formulário eletrônico entre os dias 22 e 27 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-08602/2026.

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