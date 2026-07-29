Nova pesquisa para presidente simula cenários sem Lula

A nova pesquisa AtlasIntel para Presidência da República foi divulgada nesta quarta-feira (29). O levantamento testou três cenários estimulados de primeiro turno e oito de segundo turno para as eleições de 2026. Lula (PT) lidera os dois cenários de primeiro turno em que aparece.

No cenário com todos os pré-candidatos, ele tem 9,1 pontos percentuais a mais que Flávio Bolsonaro (PL). No outro cenário, com menos pré-candidatos, ele aumenta a vantagem para 10,4 pontos percentuais.

Já no segundo turno, o presidente também leva vantagem sobre o pré-candidato do PL, com a diferença de 6,3 pontos. Lula também venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão), Michelle Bolsonaro (PL) e Jair Bolsonaro (PL).

Em um eventual segundo turno sem Lula, Flávio fica em segundo contra o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que lidera com 45,8%, contra 42,7% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A AtlasIntel também fez um cenário com a presença de Fernando Haddad (PT) no lugar de Lula. No primeiro turno, o petista fica 3,4 pontos percentuais à frente de Flávio. Na simulação de segundo turno entre eles, Haddad lidera numericamente, mas empata dentro da margem de erro.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou três cenários estimulados de primeiro turno para a disputa presidencial.

Lula tem 9,1 pontos de frente no primeiro cenário estimulado

Lula (PT): 44,9%

Flávio Bolsonaro (PL): 35,8%

Renan Santos (Missão): 7,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%

Romeu Zema (Novo): 2,8%

Samara Martins (UP): 2,1%

Augusto Cury (Avante): 1,6%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%

Hertz Dias (PSTU): 0,1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Voto branco/nulo: 0,6%

Não sabe: 1%

Lula mantém vantagem no segundo cenário estimulado

Lula (PT): 47,4%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Renan Santos (Missão): 7,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%

Romeu Zema (Novo): 2,9%

Voto branco/nulo: 1,2%

Não sabe: 0,4%

No cenário com Fernando Haddad no lugar de Lula, o petista leva vantagem

Fernando Haddad (PT): 40,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,9%

Renan Santos (Missão): 8,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 4,2%

Romeu Zema (Novo): 3%

Voto branco/nulo: 4,6%

Não sabe: 2,5%

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou oito confrontos em um eventual segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 49,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,9%

Branco/Nulo/Não sabe: 7,9%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 48,8%

Michelle Bolsonaro (PL): 42,5%

Branco/Nulo/Não sabe: 8,8%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48,6%

Romeu Zema (Novo): 39,6%

Branco/Nulo/Não sabe: 11,8%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 48,2%

Ronaldo Caiado (PSD): 38,9%

Branco/Nulo/Não sabe: 12,9%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47,6%

Renan Santos (Missão): 30,2%

Branco/Nulo/Não sabe: 22,2%

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 49,2%

Jair Bolsonaro (PL)*: 43,9%

Branco/Nulo/Não sabe: 6,9%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Fernando Haddad x Flávio Bolsonaro

Fernando Haddad (PT): 44,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 43,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 12%

Geraldo Alckmin x Flávio Bolsonaro

Geraldo Alckmin (PSB): 45,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 11,5%

Rejeição dos candidatos na disputa a presidente

A pesquisa mediu o índice de rejeição perguntando aos eleitores em qual dos políticos listados não votariam de jeito nenhum:

Flávio Bolsonaro (PL): 52,9%

Lula (PT): 49,4%

Jair Bolsonaro (PL): 42,6%

Michelle Bolsonaro (PL): 39,2%

Renan Santos (Missão): 38%

Romeu Zema (Novo): 37,7%

Ronaldo Caiado (PSD): 33,3%

Fernando Haddad (PT): 32,6%

Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.021 pessoas por meio de formulário eletrônico entre os dias 22 e 27 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-08602/2026.